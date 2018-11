Crillon RS2 en Kunanda bovenaan bij Equisport Cup

Op de Equisport Cup die gisteren in Bergharen werd verreden, was de hoogste dagscore voor de Cennin-zoon Crillon RS2 gereden werd door Ellen van Arendonk. Bij de driejarigen was de overwinning voor de Feel Good-dochter Kunanda voorgesteld door Marlou de Ruyter.

De F-jaargang van het KWPN gaf haar visitekaartje af in Bergharen. De top drie werd gevormd door een Feel Good-dochter, een Ferdeaux-zoon en een Ferguson-zoon. Daarnaast bezette de Feel Good-merrie Kiekeboe Odette B de zesde plaats en een Ferdeaux-dochter Kunette de negende plaats.

Zo vader, zo dochter

Marlou de Ruyter, amazone bij de Dalhoeve, heeft ook de vader van Kunanda, Feel Good, onder het zadel. Onlangs maakte De Ruyter haar Lichte Tour-debuut met de Contango-zoon met een score van 65%. Met zijn dochter Kunanda kan De Ruyter nu ook een mooi resultaat aan haar palmares toevoegen. Afgelopen zomer behaalde de merrie een score van 80/80 op de stamboekopname in Velddriel. In Bergharen kreeg de merrie van juryleden Arie Hamoen en Nicole Werner een negen op de draf, achten op stap, gedragenheid & souplesse en de algemene indruk. Daarnaast werd er een 8,5 genoteerd op het exterieur en een 7,5 op de galop dit bracht het eindtotaal op 81,5 punten. Hiermee volgt ze de titel van haar halfzus Junanda op van vorig jaar bij de Equisport Cup.

Bekende stam

Met twee punten minder eindigde Gerrel Vink met de Ferdeaux-zoon Kind of Magic, een nakomeling uit de succesvolle stam van Huub van Helvoirt. Kind of Magics moeder is A.Bertje, een dochter van de bekende merrie O.Bertje. Daarmee behoort de Ferdeaux-zoon tot de familie van Tango, Zhara-Obertje, Bonzanjo, en de onlangs bij het KWPN ingeschreven Jheronimus.

Ook de nummer drie, Kayne (v. Ferguson), komt uit een bekende moederlijn. Saskia van Es behaalde met de hengst die tevens te koop staat 78,5 punten. Kayne heeft als halfbroer Denver I.P.S., die onlangs onder Philip van Ommen nog de 70%-grens overschreed in de Grand Prix kür op muziek op It’s all Dressage. Uit de moederlijn van Kayne komt tevens de te vroeg overleden Reggea waar Daniëlle van Mierlo het A-kader behaalde bij de Junioren en Young Riders en het Grand Prix-paard Uno van Tonnie Huberts.

Opnieuw RS2-succes

De laatste jaren volgen de successen van RS2 dressage elkaar vlot op. Onlangs werd hun kampioenshengst Jameson RS2 met een recordaantal van 90 punten ingeschreven bij het KWPN. Jamesons leeftijdsgenoot Crillon RS2 redde de 90 punten niet helemaal met Ellen van Arendonk, maar behaalde met zijn 84 punten wel de hoogste dagscore in Bergharen. “Hoe gaaf is het als je een grote driejarige koopt als een soort van ‘projectje’ en hij zich ontwikkeld als eentje voor de toekomst! in een jaar groeide meneer een centimeter of tien. Hij transformeert van een nogal sensibele slungel nar een steeds meer powervol dressuurpaard. Daarbij is er een heel gave match met Ellen en als dat dan op wedstrijd zo uitpakt is dat echt een cadeau.”, schrijft Robin van Lierop enthousiast op zijn Facebookpagina over Crillon, die hij liefkozend Dinobaby noemt.

Zo moeder, zo dochter

Met een nette 82,5 punten gaf de Jacky Kennedy DVB haar visitekaartje af onder Jos Hogendoorn. De merrie gefokt en in eigendom van Dressuurstal van Baalen is een dochter van de onlangs verkochte Erludine DVB, die succesvol Lichte Tour liep onder Marlies van Baalen. De Internationale Grand Prix-hengst Damsey FRH van Helen Langehanenberg tekende voor het vaderschap van de merrie. Op het protocol werden door Arie Hamoen en Nicole Werner louter achten (draf, gedragenheid & souplesse en de algemene indruk) en 8,5-en (stap, galop en exterieur) genoteerd.

Nogmaals derde

Lars op ’t Hoog werd vorig jaar al derde met Jiolympia (v. Sezuan) bij de Equisport Cup. Dit jaar deed het duo opnieuw mee met de Cup, maar dan in een leeftijdscategorie hoger. Het duo wist de positie van vorig jaar vast te houden en werden opnieuw derde met één punt minder dan vorig jaar.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl