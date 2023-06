Dalera en Von Bredow dansen in de hitte naar 90% en Duits kampioenschap

Op het Duits dressuurkampioenschap in Balve reden Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) naar 90.075% in de afsluitende kür op muziek. De multikampioenen hoefden niet mee te doen, maar deden dat wel, ondanks de hitte. Eerder kozen een aantal ruiters ervoor sommige paarden te sparen, met het oog op Aken over twee weken. Het zilver was (op bijna 9% afstand) voor Frederic Wandres en Bluetooth OLD (v. Bordeaux), brons ging naar Ingrid Klimke en Franziskus FRH (v. Fidertanz).

Het was de tiende achtereenvolgende keer dat Dalera boven de 90% in een kür op muziek scoorde. De score kwam dit keer mede tot stand dankzij moeiteloze piaffe pirouettes, en op de verzamelde stap heeft het duo geoefend. De harmonie met de muziek was weer perfect. “Ik heb, exclusief stap, maar twaalf minuten warm gereden” verklapt Von Bredow na afloopp. “En geen enkele galoppirouette geoefend, alleen een keertje de aanzet.” De Parijskür vol Franse chansons zit er al goed in.

Wandres en Klimke

Frederic Wandres reed met Bluetooth een jaren ’80 kür, met muziek van onder meer Kim Wilde. Hoogtepunten in zijn proef waren de appuyementen, zowel in passage als in de verzamelde draf. Kleine foutjes waren er ook, waaronder de tweeërs, waarbij de reservelijn uitkomst bood. Een paar taktfouten werden achter de schermen toch aan de duur van dit kampioenschap gewijd, drie dagen achter elkaar, in combinatie met de warmte. Wandres besloot pas gisteren om deze nieuwe kür te rijden. “Deze past goed bij wat nog in het verschiet ligt de komende tijd” aldus de ruiter. Voor Klimke en Franziskus was het weer de eerste kür nadat ze zich bij de wereldbekerfinale in Omaha moesten terugtrekken. Het duo bleef een stukje weg van hun persoonlijk record, mede door een storing in de wissels op de gebogen lijn. De laatste lijn doet Klimke in uitgestrekte draf, met één hand, terwijl het publiek enthousiast meeklapt.

Verrassing

De verrassing van de dag waren Katharina Hemmer en Denoix PCH (v. Destano), een van de jongste paarden in het deelnemersveld van het Duits Kampioenschap. De elfjarige ruin had pas twee keer eerder een kür op muziek gereden, toen nog onder Hubertus Schmidt. Hier werd hij met Hemmer vierde, met een score van 79,3%.

Uitslag

Bron: Horses.nl / St-Georg