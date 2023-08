Danciero wint bij zevenjarigen, Lightning Star brons met Kirsten Brouwer

De Hannoveraans gefokte Danciero (Dancier x Fuechtels Floriscount) en zijn amazone en eigenaresse Anna Kasprzak zijn wereldkampioen geworden in de finale van de zevenjarigen tijdens de de Longines FEI/WBFSH Dressage World Breeding Championships for Young Horses. Met tweemaal een 10 op het protocol kwam de eindscore op 86,82%. De zilveren medaille ging naar Global Player OLD (Grand Galaxy Win T x Blue Hors Don Schufro) en Leonie Richter met 83,12%. Op een derde plek eindigden Lightning Star (Ferguson x De Niro) en Kristen Brouwer dankzij een score van 81,77%.

“Harmonie in hoofdletters geschreven”, zo begon toelichtend jurylid Maria Colliander de beoordeling van de nieuwe wereldkampioen. “Hij is overduidelijk een happy athlete en jullie hebben een prachtig partnerschap samen.” Dit kwam terug in de punten, met een 10 voor zowel gehoorzaamheid als voor aanleg. Een kleine storing aan het einde van de proef, toen opeens een video werd ingestart op het grote scherm naast de baan, mocht volgens de jury (terecht) geen invloed hebben op de score. De gangen van de donkerbruine ruin waren ook goed voor hoge punten, alles boven de 9, waarbij de 9,8 voor de stap de uitschieter bleek. “Danciero heeft een bijna foutloze stap waarbij hij veel ontspanning en ruimte laat zien, maar tegelijk ook aanleg voor verzamelen” aldus Colliander.

Goud voor Anna Kasprzak met Danciero. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

‘Geweldig gevoel’

“Het is gewoon makkelijk om een goede amazone te zijn op dit paard, hij geeft zoveel van zichzelf”, vertelt Anna Kasprzak vol trots over haar wereldkampioen. Danciero werd gefokt door Broers en Weber uit Duitsland. ‘Ik had vandaag een geweldig gevoel, hij was net wat meer aan dan vrijdag en zijn stap was ook beter. Ik ben echt enorm blij met het resultaat maar vooral ook met zijn ontwikkeling. Daarom betekenen de tienen juist op die onderdelen heel veel voor mij en kijk ik met veel vertrouwen en plezier naar de toekomst.” Ook Danciero’s fokker had vanaf zijn geboorte al vertrouwen in de ruin: “Als veulen had hij goede gangen en kwaliteit, maar niets deed vermoeden dat hij zich zo zou ontwikkelen. En wat een karakter, Danciero leek gewoon te genieten van de prijsuitreiking. In Verden het zilver onder Eva en dan nu het goud. Een droom.”

Global Charmer

De wereldkampioen bij de zesjarigen van 2022, Global Player OLD, liet ook dit jaar weer zijn kwaliteiten in de dressuurring zien. Met een 9,7 voor draf en een 9,6 voor stap was de jury duidelijk onder de indruk van de zwarte hengst. “Global Player heeft een hele actieve en elastische draf met een prachtig veel schoudervrijheid”, zei Colliander in haar toelichting. “Ook zijn stap is heel sterk en ruim, vooral zijn uitgestrekte stap is super. We verwachten en hopen dat dit paard ook een mooie toekomst tegemoet gaat in de sport. We kunnen hem net zo goed ‘Global Charmer’ noemen.” Fokker Henrik Hansen genoot langs de baan van elke pas van zijn fokproduct. “Dit is een waanzinnig gevoel. Als fokker houd je van paarden, je lééft voor paarden. Een medaille op zo’n kampioenschap is simpelweg emotioneel. Als veulen was hij al zo speciaal dat ik direct Andreas heb gebeld. Hij was soepel, los en heel knap. En ik had nog nooit zo’n goede draf gezien. Eva heeft hem super opgeleid en Leonie deed het fantastisch.” Nog maar drie maanden geleden stapte Leonie Richter in het zadel van de Oldenburger hengst, gefokt door Henrik Hansen en in gedeeld eigendom van Hengstenhaltung Helgstrand en Schockemöhle. “Het spreekt voor zijn karakter, helemaal als dekhengst, maar ook voor zijn opleiding door Eva Möller, dat ik zo kan opstappen en nu naar een tweede plek op het wereldkampioenschap rijd. Het gaat altijd aan in de baan” aldus Richter.

Leonie Richter met Global Player OLD. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Vertrouwen

Ook bronzen merrie Lightning Star had al eens eerder een medaille in ontvangst mogen nemen op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Twee jaar geleden in Verden won de KWPN-merrie ook al brons samen met haar amazone Kirsten Brouwer. “Ik had echt een fijn gevoel dit WK, Lightning Star is heel betrouwbaar in haar wissels ondanks haar jonge leeftijd en ze wil altijd voor me werken”, aldus de stralende amazone. “Ik probeer altijd een goede vertrouwensband op te bouwen met mijn paarden, zodat ze blij zijn en het voor me willen doen. De proef is ondertussen best wel technisch maar dat deert haar niet. Ze krijgt nu lekker even vakantie en daarna gaan we eens wat wedstrijden in de Lichte Tour rijden.” De jury, onder leiding van Henning Lehrmann, bevestigde het gevoel van Brouwer met hoge cijfers en fijn commentaar. “Lightning Star is een echte dame, ontzettend charmant en duidelijk goed getraind. Ze heeft een hele sterke en verende draf en een zuivere stap. Het contact met de amazone was constant maar zacht.” De merrie, in eigendom van R&R Sporthorses en Stal Brouwer en gefokt door T. Wilaras, kreeg viermaal een 9 of hoger op haar protocol met tweemaal een 9,2 op gehoorzaamheid en aanleg.

Brons voor Kirsten Brouwer met Lightning Star. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Persbericht / Horses.nl

