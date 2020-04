Daniëlle Heijkoop en Daula niet langer een combinatie

Daula II (v. Gribaldi), de twaalfjarige vosmerrie die onder Daniëlle Heijkoop naar Inter I niveau kwam, gaat verhuizen. Ze blijft in Nederland, maar zal ingezet worden als leerpaard. Wie de nieuwe amazone of ruiter is, is nog niet bekend.

Heijkoop maakte de verhuizing bekend op Instagram. Ze kreeg het paard drie jaar geleden te rijden van Joop van Uytert en bracht haar van Z2 tot Lichte Tour. In 2017 wonnen de twee de Nationale titel in het ZZ-Zwaar. Heijkoop bracht het paard ook internationaal uit, met onder meer winst in Lier en het Deense Uggerhalne in 2018.

Bron: Instagram / Horses.nl