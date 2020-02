Daniëlle Heijkoop nieuwe amazone Deparon U.S.

Daniëlle Heijkoop is de nieuwe amazone van de jonge talentvolle hengst Deparon U.S. van Joop van Uytert. Heijkoop rijdt ook succesvol met Daula II, die ze in mede-eigendom heeft met Van Uytert.

De zoon van Deveraux was als driejarige finalist bij het Bundeschampionat. Joop van Uytert haalde de hengst vervolgens in februari 2018 naar Nederland. Hij kwam toen onder het zadel van Dinja van Liere. Zij bracht de hengst met succes uit in de Subli Cup en Pavo Cup. Deparon U.S. is goed gekeurd bij Mecklenburg, Oldenburg en Hannover.

Training

Daniëlle Heijkoop plaatste op haar Facebook een filmpje van de training met inmiddels zesjarige hengst. In het filmpje laat de hengst al meerdere mooie grote wissels op de diagonaal te springen en mooie gedragen drafappuyementen.



Bron: Horses.nl/Facebook