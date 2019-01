Daniëlle Heijkoop: ‘Tweedaagse is heel fijn voor de ervaring’

Op beide dagen van de Subtop-wedstrijd in Assen was Daniëlle Heijkoop uiterst succesvol met haar Sandro Hit-zoon Damirez. Ze won op zaterdag de Prix St. Georges met 68,97% en deed daar vandaag een schepje bovenop, wat haar met 72,72% een afgetekende overwinning opleverde. Imke Schellekens-Bartels mocht de tweede prijs in ontvangst nemen voor haar proef met de Vivaldi-zoon Eduard, Patrick van der Meer maakte met Sephora (v. Donnerhall II) de top drie compleet.

De winnares koos er bewust voor om beide dagen te starten op de Sunrise Stables Assen. “Het was een hele fijne oefening voor meerdaagse internationale wedstrijden”, vertelt Heijkoop enthousiast. “De paarden staan in een tent en langs de wedstrijdbaan zijn tribunes, er lopen mensen heen en weer en de aankleding is mooi. Dat is altijd heel fijn voor de ervaring.”

Scherper

“Zaterdag liep Damirez een fijne proef, maar had ik wat verschil in punten bij de juryleden. Vandaag heb ik hem scherper door de proef gereden. Waar je de eerste dag dan misschien nog iets afwachtend bent, kan je de tweede dag er meer aan rijden. Dat kwam bijvoorbeeld heel mooi tot uiting in de pirouettes. De eerste dag waren die nog wat aan de grote kant, vandaag heb ik ze heel mooi klein kunnen draaien en omdat dat een dubbel tellend onderdeel is zie je dat goed terug in de punten.”

Beter managen

Heijkoop prijst de zwarte ruin om zijn go en talent voor piaffe en passage. “Het was nu weer een stap beter dan de vorige wedstrijd. Soms kan hij nog wat heet worden in de ring en dan heb ik mijn handen best wel vol, maar hier in Assen kon ik hem fijn managen en gemakkelijker door de proef sturen.” Hoewel Heijkoop al twee selecties reed voor het Nederlands kampioenschap, weet ze niet of ze daar aan deelneemt. “Ten tijde van het NK is ook een internationale wedstrijd in Lier en eigenlijk rijd ik hem graag daar, aangezien ik Daula II daar ook start.”

Van der Meer overtuigend in Grand Prix

Patrick van der Meer mocht zaterdag nog de derde en vierde prijs in ontvangst nemen in de Grand Prix. Vandaag deed hij daar een schepje bovenop en won met de Vivaldi-zoon Chinook de rubriek met 68,99%. Met de KWPN-hengst President’s Chagall D&R sleepte hij ook nog de derde prijs in de wacht met 67,68%. Daniëlle Heijkoop voorkwam met Gribaldi-zoon Badari dat Van der Meer opklom naar plaats twee: ze stuurde de ruin naar 68,80%. De gecombineerde Intermédiaire II/U25 Grand Prix kwam op naam van Lisanne Zoutendijk en Kostendrukkers Watteau (v. Jazz).

Bron: Horses.nl