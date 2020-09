Daniëlle Heijkoop wint kleine finale ZZ-Zwaar

Met haar elegante Jupiter (v. Apache) won Daniëlle Heijkoop vanmorgen de kleine finale ZZ-Zwaar op het NK in Ermelo. De combinatie kreeg een percentage van 71.238%. Nicky Snijder werd op kleine achterstand tweede met Identity STH (v. Charmeur). De derde plaats was voor Sharon Lübkemann met Dundee United (v. Delamanga).

Daniëlle Heijkoop heeft de zesjarige Jupiter nog niet lang op stal. De zoon van Apache liet zijn talenten in het voorjaar al zien toen hij werd geselecteerd voor de volgende ronde in het traject naar het WK Jonge Dressuurpaarden. Vanmorgen liep het paar naar de zeg in de kleine finale met 71.238%. Twee van de drie juryleden hadden het paar eerste staan, het jurylid bij B plaatse Heijkoop als tweede.

Nicky Snijder kreeg voor zijn proef met Identity STH 70.524%. Het paar stond bij B op kop en bij de twee andere juryleden tweede. Snijder was met de zevenjarige zoon van Charmeur vorig jaar nog Hippiade kampioen in de Z1.

Sharon Lübkemann werd met Dundee United derde. De combinatie scoorde 68.381%.

