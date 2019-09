Daniëlle van Mierlo in verwachting

Dressuuramazone Daniëlle van Mierlo is in verwachting van haar eerste kind. Dat maakten de dertigjarige Van Mierlo en haar partner Koen van der Pol vanavond bekend op Facebook. De baby wordt in februari verwacht.

Daniëlle van Mierlo reed in juli mee in het Nederlands team bij de landenwedstrijd in Falsterbo. In maart was Clipmyhorse nog op bezoek bij de amazone voor een openhartig gesprek.

Bron: Facebook / Horses.nl