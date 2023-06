Daphne van Peperstraten met PR naar overwinning in U25-kür Geesteren

Marten Luiten mocht dan wel de Grand Prix op zijn naam hebben geschreven, het was Daphne van Peperstraten die met een dik persoonlijk record naar de overwinning in de U25-kür op muziek knalde. CDI Geesteren gold als laatste observatiewedstrijd richting de Europese Kampioenschappen en Nederland kan wel eens met een sterk team afreizen.

Daphne van Peperstraten kende dit concours een sterke verrichting. In de Grand Prix reed ze Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) al naar een nieuw persoonlijk record van 70.589%, wat resulteerde in een zesde plaats, en in de kür op muziek deed ze er een schepje boven op. Een flinke schep wel te verstaan want de amazone stuurde haar Johnson-zoon met 75.208% niet alleen naar een tweede PR dit weekend maar ook naar de overwinning.

Thalia Rockx sovereign op twee

Thalia Rockx werd na haar tweede plaats in de Grand Prix vandaag opnieuw tweede in de kür. Het werd geen persoonlijk record maar Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov) liet een fijne proef zien de werd gewaardeerd met 73.600% en een tweede plaats. Erin Nichols verstoorde het Nederlandse feestje en reed Elian Royale (v. Johnson) met 73.375% naar de derde plaats.

Marten Luiten nipt voor Sophie Reef

Marten Luiten knalde gisteren nog naar een dik persoonlijk record in de Grand Prix maar in de kür ontbrak de optimale vorm van Fynona (v. Ampere). Met een knap staaltje rijkunst wist Luiten de merrie naar 72.667% en een vierde plek te sturen. Dit was nipt meer dan Sophie Reef kreeg voor haar proef met Charming Lady (v. Painted Black). De amazone reed naar 72.200%, goed voor een nieuw persoonlijk record en een vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl