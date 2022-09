Daphne van Peperstraten wint U25 kür in Waregem met Greenpoint’s Cupido

In Waregem sloot Daphne van Peperstraten de U25-rubrieken af met een derde zege op Greenpoint's Cupido (v. Johnson TN). In de kür op muziek scoorde de amazone 73.800%. Corinda Luttjeboer en Lotte van den Herik werden vierde en vijfde. In de Grand Prix Special reed Patrick van der Meer de Jazz-kloon Hollywood (Cocktail x Ulster) naar de derde plek.

Daphne van Peperstraten reed een sterk concours in Waregem. Ook in de kür liet de amazone mooie gedeeltes zien met de vijftienjarige Greenpoint’s Cupido. Van Peperstraten reed een sterk drafgedeelte en ook bv de galoppirouettes leverden hoge punten op. Alleen de wisselserie om de twee slopen foutjes wat onvoldoendes opleverden. Met vier eerste plaatsen en een vijfde plek bij het jurylid bij M, kwam Daphne van Peperstraten tot de winnende score van 73.800%.

Benjamin Ebeling werd tweede op Status Royal Old (v. Statesman Old) met 72.650%. Corinda Luttjeboer scoorde met met de United-zoon Cirano 72.180% en werd vierde. Voor Lotte van den Herik was er een vijfde plaats met Giovanni (v. Ampere) met 71.180%.

Hollywood derde in Special

In de Special werd Patrick van der Meer in zijn internationale debuutwedstrijd met Hollywood een derde plaats. Het percentage kwam uit op 67.149. Helaas drukten fouten in de wisselseries de score. Flore de Winne won de Special met Flynn (v. Fahrenheit) met 68.702%, gevolgd door António Do Vale uit Portugal met Fine Fellow – H (v. Fürst Függer) met 67.575%. Karin Nijveld werd op Darwin (v. Maestro) vierde met 66.660%.

