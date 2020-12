Dark Dynamic van Sarah Runge overleden

De zwarte Grandprixruin Dark Dynamic (v. Don Vino) is ingeslapen, nadat duidelijk werd dat hij door een blessure aan het hoefbeen niet meer pijnvrij zou worden. Dat heeft eigenaresse Sarah Runge gemeld aan Eurodressage. Het paard was in 2018 te zien op Outdoor Gelderland, waar Coby van Baalen de Outdoor Bastards competitie voor senior GP-ruiters met hem won.