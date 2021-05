Dark Legend en Fry derde in GPS, Gottmer vijfde

De Britse Charlotte Fry eindigde met KWPN'er Dark Legend (v. Zucchero) op de derde plaats in de Grand Prix Spécial in Compiegne. Het duo reed naar 76,106%. De winst was voor de Deense Carina Cassoe Krüth, die met de tienjarige Heiline's Danciera (v. Fürstenball) naar 77,872% reed. Beste Nederlander was Nars Gottmer. Met Figaro (v. Apache) was er een score van 71,766%.

In mei reden Gottmer en Figaro pas hun eerste internationale GPS, in Exloo. Die was toen goed voor 70,213%, dus de score van vandaag is een mooie verbetering en persoonlijk record.

Zweedse KWPN’ers bovenaan Nations Cup

Op plaats twee en vier stonden Zweedse amazones met KWPN-ruinen. Juliette Ramel reed naar 76,681% met Buriel K.H. (v. Osmium), Antonia Ramel was vierde met Brother de Jeu (v. Voice). Dankzij de goede prestaties, ook eerder deze week, staat Zweden nu bovenaan in de landenwedstrijd. Groot Britannië is vooralsnog tweede. Er is geen Nederlands team meer, omdat het paard van Kebie van der Heijden teruggetrokken werd. Ook het team van Denemarken krijgt geen ranking; Bohemian kwam met Cathrine Dufour niet de ring in.

Uitslag

Bron: Horses.nl