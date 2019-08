‘Dat zo’n gekke week zó zou eindigen had ik niet gedacht!’

Voor Jessica von Bredow-Werndl was het Europees Kampioenschap dressuur in Rotterdam een emotionele achtbaan. Nadat ze maandag in de landenwedstrijd (en kwalificatie) overstuur haar proef uitkwam omdat haar merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) mestend haar appuyment verruïneerde, was er donderdag de onverwachte uitslag van de Spécial toen ze vol over Sönke Rothenberger heen ging en als derde Duitse naar de kür op muziek mocht. Vandaag reed ze de kür van haar leven.

“Dat zo’n gekke week zó zou eindigen, dat had ik wel gehoopt, maar natuurlijk niet gedacht” zegt een stralende Jessica von Bredow-Werndl na afloop. De Duitse verbrak met 1,5% haar vorige maand in Aken gevestigde persoonlijk record en reed naar een messcherpe 89,107%. Haar landgenotes Werth en Schneider moesten toen nog rijden en zullen ongetwijfeld even geslikt hebben.

“Ik had er van gedroomd, maar dit is waanzin. Ik was aan het begin van de proef wat gespannen, maar heb even diep geademd en me geconcentreerd. Dalera vond al snel de rust en was toen totaal op mij gefocust. Ik houd van deze merrie. Het gevoel dat ze me dagelijks geeft is ongelooflijk en we zijn ook nog niet aan de top” aldus Von Bredow-Werndl.

Schneider: ‘Ik kan hier wel aan wennen’

Dorothee Schneider is al jaren een vaste waarde in het Duitse dressuurteam, maar reed deze week pas haar eerste individuele medailles op een groot kampioenschap. Na de Spécial kreeg ze haar eerste zilver omgehangen, na de kür was er de tweede zilveren medaille. “Ik kan wel aan zilver wennen hoor” lacht de amazone na afloop. “Ik ben zo gelukkig. Showtime (v. Sandro Hit) had weer zin om te dansen vandaag. Ik kwam natuurlijk binnen toen de anderen al dikke punten gereden hadden, dat gaf een enorme uitdaging en was ontzettend leuk.”

Schneider reed met Showtime op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016, maar daarna was haar nu dertienjarige ruin lange tijd afwezig. Dit voorjaar bracht de rentree in de ring en in Aken kwam Schneider ook al heel dicht in de buurt van het goud. Showtime kan fantastisch passageren en toont een betere uitgestrekte draf dan Werths Bella Rose. “We kwamen de ring in en het was alsof hij tegen me zei: ‘We doen het nog een keer vrouwtje’. Ik ben natuurlijk supertrots op Showtime dat hij zich zo goed gehouden heeft” vertelt de geëmotioneerde Schneider.

Werth: ‘Het gaat om het hoe’

Twintig gouden medailles bij Europese Kampioenschappen heeft Isabell Werth inmiddels verzameld, zowel teammedailles als negen individuele plakken (met vier verschillende paarden). “Maar het gaat niet om het aantal” zegt de amazone na haar nipte winst in de kür op muziek. “Het gaat er altijd om hoe. Deze week met Bella Rose (v. Bellissimo M) was geweldig, ze heeft fantastisch gelopen. En dan ook vandaag nog bovenaan eindigen, het kan gewoon niet beter. De spannende strijd in de Spécial en vandaag in de kür was echt heel leuk. Bella Rose heeft het publiek altijd echt in haar greep en neemt hen echt mee. Dat is geweldig om mee te maken en ik vond het ook super super dat het publiek op de laatste lijn zo enthousiast meeklapte” vertelt Werth. Die laatste lijn reed de Europees kampioene ‘vanzelfsprekend’ met één hand en met een grote glimlach.

Bron: Horses.nl / Clipmyhorse.de / Fei.tv / DRV