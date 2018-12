De Gouden momenten van 2018

Het KNHS blikt op de laatste dag van 2018 ook terug. De Nederlandse ruiters en menners streden in 2018 op vele internationale kampioenschappen. Daarbij werd in verschillende disciplines veel gewonnen en geschitterd. Bekijk hier een overzicht van alle gouden momenten en medaillewinnaars.

Bij de springruiters is Harrie Smolders de te kloppen man. Smolders won geen medaille op het WK, maar sinds 1 mei 2018 voert Harrie Smolders de Longines wereldranglijst springen aan en op deze positie gaat hij ook het nieuw jaar in. Harrie Smolders is na Albert Zoer in 2010 de tweede Nederlandse springruiter die over een periode van 12 maanden de meest succesvolle springruiter van de wereld is.

Gouden para-ruiters

De grote kampioenen van 2018 zijn toch wel de para-dressuurruiters. Op het WK in Tryon begin september wisten de para-dressuurruiters negen uit negen medailles te winnen, waaronder historisch teamgoud en individuele gouden medailles voor Sanne Voets en Rixt van der Horst. Het gouden team van bondscoach Joyce Heuitink bestond naast Rixt en Sanne uit Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. en Nicole den Dulk met Wallace N.O.P.

WK Mennen enkelspan en Para-mennen

In Nederland werd dit jaar in het laatste weekend van augustus gestreden om diverse wereldtitels in het mennen. De oranje selecties waren daarbij zeer succesvol. Onder leiding van Ad Aarts wonnen de teams bij het enkelspan mennen en bij het Para-mennen teamgoud op het WK in het Limburgse Kronenberg. Ook individueel werden er medailles binnengesleept met goud voor de Para-menners Jacques Poppen en Francisa den Elzen.

De para-menners gingen op het WK in Kronenberg naar huis met zowel teamgoud als diverse individuele medailles. Het team bestond uit Jacques Poppen met Horses2fly Anniek, Franciska den Elzen-Douwes met Albrecht’s Hoeve’s Lars en Ingmar Venema-Fleurke met Umpire.

EK Dressuur jeugd in Fontainebleau

In het Franse Fontainebleau ging de Nederlandse dressuurjeugd deze zomer strijd aan om de Europese dressuurtitels. In de leeftijdscategorieën Children, Junioren en Young Riders waren medailles te verdienen en de Nederlandse jeugd reed ijzersterk. Alex van Silfhout (Junioren en Young Riders) en Monique Peutz (Children) waren de succesvolle bondscoaches.

Bij de Young Riders was Esmee Donkers de koningin van de ploeg. Met haar Chaina won ze twee individuele gouden medailles. Dit leverde haar later in het jaar ook een nominatie op voor de FEI Award in categorie ‘’Rising Star’. Het Young Riders team won zilver.

Bij de Junioren was er twee keer individueel goud en teamgoud voor Oranje. In haar laatste junioren jaar bleek Daphne van Peperstraten onverslaanbaar met haar Greenpoint’s Cupido. Naast Daphne bestond het team uit Thalia Rockx met Golden Dancer de La Fazenda, Kimberly Pap met Vloet Victory en Milou Dees met Francesco.

Ook het team van de Children bracht overtuigend het teamgoud mee naar huis. Voor Sanne Buijs met Happy Feet was er daarnaast ook de individuele titel. Het team werd gecompleteerd met Lara van Nek en Fariska, Lilli van den Hoogen met Woodstock en Sanne van der Pols met Excellentie.

Overige internationale medaillewinnaars:

Naast de bovengenoemde winnaars van goud, wonnen de Nederlandse ruiters en menners nog veel meer internationale medailles. Een compleet overzicht vind je hier.

Bron: Horses.nl/KNHS