De Wolff-van Westerrode enige Nederlandse jurylid op EK dressuur voor jeugd

De FEI heeft de juryleden aangewezen voor de twee Europese kampioenschappen voor de dressuurjeugd. Voor Nederland is alleen Eddy de Wolff-van Westerrode geselecteerd, hij zal jureren op het EK voor Junioren en Young Riders in Hartpury van 27 juli tot en met 2 augustus.

De Europese kampioenschappen voor de jeugd is verdeeld over twee plaatsen. Op het Hartpury College in Engeland rijden de Junioren en Young Riders hun kampioenschap van 27 juli-2 augustus. Het valt samen met de dressuur op de Olympische Spelen in Tokio. De U25-ruiters en de Children reizen voor hun EK naar Stable Unikornis in Pilisjaszfalu in Hongarije (18-23 augustus).

In Hartpury wordt het jurypanel bij de Young Riders aangevoerd door 5* jurylid Stephen Clarke. Bij de JUnioren is de Finse Maria Colliander voorzitter van de jury. Eddy de Wolff-van Westerrode is een van de juryleden die in Hartpury jureert samen met Evi Eisenhardt, Thomas Lang, Clive Halsall, Elisabeth Max-Theurer, Kurt Christensen, Trond Asmyr en Lars Andersson. De Belg Freddy Leyman is de technisch afgevaardigde.

In Hongarije is het Deense 5* jurylid Leif Tornblad voorzitter van de jury bij de Children. Ook hier vervult Maria Colliander de rol van voorzitter, nu bij de U25 combinaties. De Duitser Gotthilf Riexinger is de TD in Pilisjaszfalu.

Bron Eurodressage