De Wolff van Westerrode in jurypanel voor WB finale dressuur in Leipzig

De FEI heeft de de juryleden aangewezen die in april de wereldbekerfinale dressuur in Leipzig gaan jureren. Namens Nederland is dat Eddy de Wolff van Westerrode. De voorzitter van de jury is de Duitser Henning Lehrmann. De finale in Leipzig is van 6 tot en met 10 april.

Het wereldbekerseizoen voor de dressuurruiters heeft weer erg te leiden onder Covid-beperkingen. Vier wedstrijden (Stuttgart, Salzburg, Mechelen, Amsterdam) in de West-Europese liga zijn gecanceld. De finale in Leipzig in april staat wel op de kalender en de FEI heeft hiervoor de juryleden benoemd.

Lehrmann voorzitter

Henning Lehrmann uit Duitsland is de voorzitter van het jurycorps. Voor Nederland neemt Eddy de Wolff van Westerrode plaats in het juryhokje. Verder zijn Michael Osinski (USA), Kurt Christensen (DEN), Isabelle Judet (FRA), Clive Halsall (GBR) en Annette Fransen Iacobaeus (SWE) aangewezen. De Luxemburger Christof Umbach is de eerste reserve, Francisco Guerra uit Spanje is de tweede reserve.

Henk van Bergen in Judging Supervisory Panel

Carlos Lopes (POR) zal dienen als buitenlands technisch afgevaardigde, de Belg Jacques van Daele is de chief steward. Ook het Judging Supervisory Panel is benoemd en bestaat uit David Hunt (GBR), Linda Zang (USA) en Henk van Bergen.

Bron Eurodressage