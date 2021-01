Debbie McDonald: ‘De pensionering van Verdades was een klap voor ons allemaal’

Het jaar 2020 was niet gemakkelijk voor de Amerikaanse dressuurbondscoach Debbie McDonald. Er waren bijna geen wedstrijden, haar man werd definitief geschorst en twee topcombinaties namen afscheid: Laura Graves met Verdades (v. Florett As) en Kasey Perry-Glass met Dublet (v. Diamond Hit). Met de hervatting van CDI's in de Verenigde Staten hoopt de voormalig Olympische amazone haar team opnieuw op te bouwen. Grandprix Replay sprak met McDonald.

USEF Dressage heeft onlangs, in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio, de kaderlijst bijgewerkt. Mc Donald: “Er waren maar weinig wedstrijden en deze lijst is gebaseerd op de resultaten die tijdens de beperkende maatregelen zijn behaald. De lijst is onderhevig aan wijzigingen. We zijn van plan om in de loop van het jaar meer combinaties toe te voegen, afhankelijk van de resultaten.”

Opvolger voor Graves en Verdades?

“Het afscheid van Verdades was een klap voor ons allemaal. We waren erg verdrietig. Laura en haar paard waren echt een heel bijzonder duo, en ze brachten het publiek zoveel vreugde. De opvolging wordt natuurlijk lastig. Wel staan er een aantal verrassende jonge combinaties op ons lijstje. En ik weet zeker dat ze ons in de nabije toekomst zullen gaan verbazen!”

Lockdown

“Toen afgelopen maart in de Verenigde Staten de lockdown begon, was dat een schok. Het team zat echt in een stijgende lijn en de toekomst zag er rooskleurig uit. Toen de WK-finale (begin april in Las Vegas) werd afgeblazen, begonnen we ons allemaal zorgen te maken. Een paar weken later werden de Spelen een jaar uitgesteld. De meeste ruiters hebben toen een ​​paar maanden pauze genomen. Ik heb persoonlijk contact met ze gehouden en zelfs videolessen gegeven. Iedereen is positief gebleven, we hebben allemaal geleerd ons aan te passen aan dit nieuwe leven.”

‘Een team om rekening mee te houden’

Het Amerikaanse dressuurteam won brons op de Olympische Spelen in Rio in 2016 en vervolgens zilver op de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018. McDonald: “Ik denk echt dat we een plek hebben veroverd in deze sport! Sterker nog, we zijn een team om rekening mee te houden. Onze teamleden geven nooit op, en ze zijn er voor elkaar in goede en in slechte tijden. De meesten van hen zijn hele goede vrienden geworden. Ik ben daar erg trots op. Met zo’n team verlies je nooit echt! Als de Spelen daadwerkelijk plaatsvinden dit jaar, dan zullen we er zijn, klaar om ons best te doen. En we hopen een medaille mee naar huis te nemen.”

Bron: Grandprix Replay (Marlène Panara) / Horses.nl