Debbie McDonald haalt bezem door Amerikaanse dressuurkaders

Ze was al de privétrainer van een groot deel van de Amerikaanse topruiters, maar na de wereldruiterspelen in Tryon nam Debbie McDonald ook de taken van bondscoach op zich. In haar nieuwe functie bezocht McDonald als eerste alle kaderleden om over de doelen voor het nieuwe jaar te praten en te zien hoe de paarden ervoor stonden. Vervolgens haalde de Amerikaanse flink de bezem door de Elite- en Pre-Elitekaders.

Debbie McDonald nam de taak over van Robert Dover die na een termijn van zes jaar stopte als Chef d’Equipe van de Amerikaanse dressuurruiters. Dover en McDonald werkten in de afgelopen jaren veel samen, vooral met de Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en wereldbekerfinales.

Huisbezoeken

Aan Eurodressage vertelde Debbie McDonald dat ze in de eerste drie weken van haar nieuwe functie alle kaderleden thuis heeft bezocht. “De huisbezoeken gaven me de mogelijkheid om de paarden te zien, plannen te bespreken en doelen te stellen. De paarden zien er geweldig uit en 2019 moet wel een goed voorbereidend jaar worden voor de Spelen in Tokio in 2020.”

Forse wijzigingen

De nieuwe bondscoach voerde vervolgens een paar forse wijzigingen door in de nationale kaders. Zo komt Steffen Peters’ Rosamunde (v. Rock Forever) niet meer voor in het hoogste kader. Ook Shelly Francis’ Doktor (V. Diamond Hit), Arlene Page’s Woodstock (v. Havel), Adrienne Lyle’s Horizon (v. Hotline), Kathleen Raine’s Breanna (v. Brentano II) en P.J. Rizvi’s Breaking Dawn (v. Akribori) zijn uit de kaders gehaald. Catherine Haddad en Semper Fidelis (v. Sir Donnerhall) zijn ook niet meer opgenomen omdat het paard in training staat bij Heather Blitz.

Verdades en Suppenkasper in Elitekader

In het Elitekader zitten nu zeven combinaties waaronder natuurlijk Laura Graves en haar zestienjarige Verdades (v. Florett As) en Steffen Peeters met de KWPN’er Suppenkasper (v. Spielberg). In het Pre-Elitekader zit onder andere de KWPN’er Alcazar (v. Contango) met Katherine Bateson-Chandler en Charlotte Jorst met haar NRPS goedgekeurde hengst Nintendo (v. Negro).

Bron Eurodressage