Debbie McDonald terug als team coach Amerikaanse dressuurteam

Debbie McDonald, de voormalige Olympische amazone en succesvolle dressuurtrainer, is terug als coach van het Amerikaanse team. De U.S. Equestrian Federation (USEF) kondigde woensdag de benoeming aan van McDonald als "Technisch Adviseur", de officiële term voor de teamcoach, met onmiddellijke ingang en tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

In december 2021 werd het contract met Debbie McDonald niet vernieuwd door de USEF ondanks ze het Amerikaanse team naar een historische zilveren medaille had geloodst op de Olympische Spelen van Tokio. Volgens de federatie konden ze verder bouwen op de fundering die McDonald had gelegd, waarbij veel aandacht was voor input van betrokkenen bij het team.

Met haar herbenoeming is McDonald verantwoordelijk voor trainingsondersteuning en samenwerking met persoonlijke coaches in de komende 18 maanden in de aanloop naar de teamselectie voor de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Vuur en gedrevenheid

Op de website van de USEF vertelt Debbie McDonald: “De prestatie van het team in Tokio was zo’n ongelooflijk moment voor ons programma, en het afgelopen jaar heb ik een vuur en gedrevenheid gevoeld om onze ruiters in Parijs weer op het podium te krijgen. Ik ben zo gepassioneerd over het potentieel van onze combinaties, en het is mijn bedoeling om ervoor te zorgen dat we er alles aan doen om in Parijs de allerbeste resultaten te behalen. Ik ben zeer gemotiveerd en voel me ongelooflijk gesteund om onze ruiters het komende anderhalf jaar naar dat doel toe te helpen werken.”

McDonald zal nauw samenwerken met Hallye Griffin, directeur dressuur bij de USEF, en George Williams die in december 2021 werd benoemd tot adviseur ‘High Performance & Pathway Development’ en die functie zal blijven bekleden.

Laura Graves en Verdades

Momenteel is de 68-jarige McDonald de persoonlijk trainster van Adrienne Lyle en Alice Tarjan. Ze was onder meer coach van Laura Graves en Verdades, het enige Amerikaanse duo dat nummer 1 van de wereld werd. Zelf won McDonald teambrons op de Olympische Spelen van 2004 in Athene, en was dubbele gouden medaillewinnaar op de Pan American Games van 1999. Ze was de eerste Amerikaanse ruiter die de Wereldbekerfinale won (in 2003) met haar Hannoveraanse merrie Brentina.

Bron USEF/Dressage News