Debbie McDonald’s Olympiade-paard Brentina overleden

Brentina (v. Brentano II), de merrie die Amerika's lieveling werd toen ze door Debbie McDonald werd gereden op twee Olympische Spelen, twee wereldkampioenschappen en de eerste Amerikaanse wereldbeker winnares werd, is op 30 jarige leeftijd geëuthanaseerd nadat het paard moeite had met opstaan.

De Hannoveraanse merrie Brentina werd in 1991 geboren bij Wilhelm Rethorst in Duitsland. Op driejarige leeftijd werd ze voor 150.000 Duitse mark aangeschaft door Peggy Thomas. Brentina gooide haar eigenaresse er af, maar Thomas hield de merrie aan voor Debbie McDonald.

Medailles

McDonald kende een succesvolle carrière met Brentina. In 1999 won het duo goud op de Pan An Games, won op de Wereldruiterspelen in Jerez de la Frontera in 2002 teamzilver en werd individueel vierde en in 2003 wonnen ze als eerste Amerikaanse combinatie de Wereldbekerfinale. In 2004 was er teambrons op de Olympische Spelen in Athene en in 2006 teambrons op de Wereldruiterspelen in Aken.

‘Dit paard betekende alles voor mij’

Tegenover Dressage News vertelt Debbie McDonald: “Dit paard betekende alles voor mij. Door de steun van de familie Thomas, en de training van mijn mentor Klaus Balkenhol, werd Brentina mijn partner en heeft ze mijn carrière in de dressuur helemaal gemaakt. En kijk eens welke avonturen we beleefd hebben! We gingen, letterlijk, de hele wereld over. Ik ben zo trots op Brentina en hoe ze heeft bijgedragen om Amerikaanse dressuur internationaal op de kaart te zetten. Ze verdiende het respect!” Brentina werd in 2013 opgenomen in de Amerikaanse Hall of Fame.

‘Ze kan alle bananen krijgen die ze wil’

In 2009 ging Brentina met pensioen op The Irons Farm in Santa Barbara (Californië) waar ze tot aan haar dood als een koningin leefde. “Ons doel was altijd om ervoor te zorgen dat ze nooit zou lijden”, zegt McDonald. “Dus, hoe moeilijk dit ook is voor ons allemaal, we wisten dat onze enige taak was om ervoor te zorgen dat ze altijd comfortabel en gelukkig was. Het was het minste wat we konden doen voor een paard dat zoveel voor ons gedaan heeft. Ze hoeft zich geen zorgen meer te maken over een dieet, en ze kan alle bananen krijgen die ze wil.”

Bron Dressage News