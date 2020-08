Debuut Helgstrand en Blue Hors Zepter levert hoge score op; Arlando terug

Andreas Helgstrand debuteerde gisteren met Blue Hors Zepter (Blue Hors Zack x Wolkentanz II) in de Grand Prix op de nationale wedstrijd in Vilhelmsborg. Het leverde een royale overwinning op met 76.667%. Na een afwezigheid van twee jaar maakte de KWPN-hengst Arlando (v. Paddox) zijn terugkeer in de ring onder Anna Zibrandtsen. Het paar werd vierde.

Na het vertrek van Daniel Bachmann Andersen bij Blue Hors werden vorige week de banden tussen Andreas Helgstrand en zijn voormalige werkgever weer aangehaald. Helgstrand kreeg Blue Hors Zepter onder het zadel en gisteren debuteerde het paar in de Grand Prix. Het debuut werd bekroond met een topscore van 76.667%.

9-ens voor piaffe en passage

Er prijkten al verschillende negens op het protocol voor de mooie piaffe en passage. Maar er waren ook twee smetjes in de proef, in beide wisselseries slopen foutjes. Op Facebook schrijft Helgstrand: “Het is een vrij nieuwe samenwerking, maar hij is een fantastisch paard en ons debuut in de Grand Prix overtrof alle verwachtingen. We bereikten 76,667%, toch slopen er onderweg kleine foutjes in, die we voor de volgende start onder controle moeten hebben.”

Rentree Arlando

De Grand Prix was ook een weerzien van de vijftienjarige Arlando onder Anna Zibrandtsen. De laatste wedstrijd van het duo was Aken van 2018. Na de Grand Prix moest Zibrandtsen zich terugtrekken voor de Spécial. Arlando was kreupel door een relatief onschuldig scheurtje in de bilspier. Later liep de KWPN-hengst lymfangitis op waardoor Zibrandtsen ook Tryon aan zich voorbij moest laten gaan.

In Vilhelmsborg maakte het paar hun rentree in de wedstrijdring wat Zibrandtsen 70.467% opleverde. De Deense werd vierde met Arlando, net achter haar andere paard Detroit (v. Dimaggio) die debuteerde in de Grand Prix met 70.5%.

Heering met KWPN’er Bufranco

Op de tweede plaats eindigde Charlotte Heering met de KWPN’er Bufranco (v. Negro). De leerlinge van Andreas Helgstrand kreeg 71.867% voor de proef.

