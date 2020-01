Debuut Thinggaard en Don Olymbrio eindigt net naast podium, Steffen Peters de gevierde man

Vandaag reed Agnete Kirk Thinggaard met Blue Hors Zatchmo (v.Zack) en Blue Hors Don Olymbrio (v.Jazz) in de 3* Grand Prix van Wellington. Met Zatchmo eindigde de amazone op het podium en haar debuut met Don Olymbrio resulteerde in een vierde plek. Steffen Peters was de gevierde man en eiste de overwinning op.

Peters zette met zijn KWPN’er Suppenkasper (v.Spielberg) een score neer van 74.696% en pronkte daarmee bovenaan de uitslagenlijst. Op de tweede plaats eindigde Thinggaard met Blue Hors Zatchmo. Het duo kwam tot 72.391% en mocht daarmee achter Peters plaatsnemen. De Amerikaanse Charlotte Jorst maakte met de KWPN’er Kastel’s Nintendo (v.Negro) de top drie compleet met een score van 72.217%

Thinggaard reed ook de KWPN-hengst Don Olymbrio in de Grand Prix. Dit was de eerste internationale wedstrijd voor de twee, sinds Thinggaard hem overnam van Daniel Bachmann Andersen afgelopen november. De quarantaine periode van 35-45 dagen zit erop en nu kon Thinggaard dan eindelijk met de hengst aan de start verschijnen. Met een totaal van 71.783% eindigden de twee net naast het podium op een vierde plaats.

Bekijk hieronder de video van Don Olymbrio:

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl

