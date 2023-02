Deelnemers KNHS Para Dressuur Trophy The Dutch Masters bekend

Na de kwalificatiewedstrijd op Jumping Amsterdam werden deze maand nog twee selectiewedstrijden van de KNHS Para Dressuur Trophy verreden. Daarmee zijn nu de combinaties bekend die deel mogen nemen aan het prestigieuze concours The Dutch Masters in Den Bosch. Dat zijn negen combinaties waaronder de top vier van Amsterdam: Sanne Voets, Frank Hosmar, Maud de Reu en Demi Haerkens.

Sanne Voets was de overtuigende winnares op Jumping Amsterdam en is er met Demantur RS2 N.O.P. ook weer bij in Den Bosch. De Paralympisch-, wereld- en Europees kampioene krijgt ongetwijfeld concurrentie van Demi Haerkens die met EHL Daula N.O.P. hoog scoorde in de selectiewedstrijden. Ook Maud de Reu is een geduchte concurrent. In de selecties won de amazone met Webron zeven van de acht proeven waaraan ze deelnam.

Met negen combinaties die op de selectiewedstrijden een gemiddelde score boven de 72% noteerden, waarvan de top vier boven de 75%, belooft het in Den Bosch een spannende strijd te worden. De kwalificatiewedstrijd op het Brabantse topevenement wordt vrijdag 10 maart verreden. Frank Hosmar, al jarenlang vaste waarde van het Nederlandse team, heeft op voordracht van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink een wildcard gekregen. Hosmar werd in Amsterdam tweede maar nam niet deel aan de laatste twee selecties.

De in de selectiewedstrijdstrijden behaalden resultaten tellen niet mee voor The Dutch Masters. Daar beginnen alle combinaties met een schone lei. In Den Bosch rijden de combinaties een kür op muziek in een gecombineerde rubriek voor alle Grades.

Alle deelnemers zijn:

Demi Haerkens (Helmond), EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi)

Sanne Voets (Berghem), Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi)

Maud de Reu (Zwolle), Webron (v. Sir Sinclair)

Loes Cevaal (Holten), Happy Hero II (v. Hohenstein)

Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle)

Demi Uijtewaal (Almere), Winando RFS (v. Jetset-D)

Yvette Overgoor (Borculo), Alexander (v. Rubels)

Britney de Jong (Utrecht), Fleetwood Mac (v. Zizi Top)

Frank Hosmar (Haarle), Alphaville N.O.P. (v. Sandreo)

Bron KNHS