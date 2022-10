Deense Federatie verlengt contract met Wolfram Wittig

De Deense hippische bond heeft het contract met Wolfram Wittig als technisch adviseur bij het dressuurteam verlengd. De Duitser blijft aan tot en met de Olympische Spelen in Parijs 2024. Wittig kwam in maart in dienst bij de Deense federatie nadat Nathalie zu Sayn-Wittgenstein was afgeserveerd.

In maart wilde de Dansk Ride Forbund (DRF) in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs flinke stappen ondernemen om twee medailles mee naar huis te nemen en bedacht daarom een andere opzet om de dressuurruiters te ondersteunen. Er werd afscheid genomen van de rol bondscoach en er kwam een deskundig team dat de ruiters ging adviseren. Naast de Duitse trainer Wolfram Wittig behoort ook 5*-jurylid Susanne Baarup tot het team van experts.

Historisch goud

Onder leiding van het nieuwe team van experts waren de Denen op de het WK in eigen land zeer succesvol. Ze wonnen historisch goud in de landenwedstrijd en Cathrine Laudrup-Dufour pakte twee individuele zilveren medailles op Vamos Amigos. Overigens is Laudrup-Dufour een leerlinge van Zu Sayn-Wittgenstein.

‘Supersterke adviseur’

Op de website van de Deense bond staat dat tijdens een evaluatievergadering in september de partijen zijn overeengekomen dat “de goede en vruchtbare samenwerking zal worden voortgezet tot 2024”. Morten Schram Rodtwitt, directeur van de DRF: “We zijn erg blij dat Wolfram Wittig de rol van ’technisch adviseur’ voor het nationale dressuurteam tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024 heeft aanvaard. Het lijdt geen twijfel dat de resultaten van de Wereldkampioenschappen dit jaar grote verwachtingen wekken voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en we zijn ervan overtuigd dat Wolfram Wittig met zijn rustige en competente aanpak de komende jaren een supersterke adviseur en sparringpartner zal zijn voor de ruiters en hun persoonlijke trainers.

