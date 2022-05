Demi Uijtewaal wint KNHS Para Dressuur Trophy 2022

In een sterke kopgroep was Demi Uijtewaal met Winando RFS (v. Jetset-d) de beste in de finale van de KNHS Para Dressuur Trophy die zaterdag in Schijndel werd verreden. Het duo reed in de kür op muziek de topscore van 82,438% bijeen en bleef daarmee voor op Maud de Reu. Zij stuurde Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) met 82,084% naar de tweede plaats. KNHS talententeamlid Britney de Jong scoorde met Caramba (v. Tuschinski) 80,063% en bemachtigde daarmee de derde plaats.

“Met losrijden was Winando wel fijn maar niet superscherp. Toen de muziek startte dacht Winando: oh dit vind ik leuk”, vertelt Demi Uijtewaal lachend. “Toen was hij scherp en liep een super kür. Dat verraste me wel een beetje. Winando is al 19 en heeft wel wat gezien in zijn leven. Hij vindt de gewone para-proeven een beetje saai maar wordt helemaal blij als hij in de kür de moeilijkere oefeningen kan doen. Na afloop was hij happy en ik ook, maar toen wist ik de uitslag nog niet. Het was spannend en er deden grote namen mee. Eigenlijk ben ik heel verrast dat we gewonnen hebben, dat had ik niet verwacht.”

‘Bevestiging’

De combinatie nam begin deze maand deel aan het NK Dressuur en eindigde toen buiten de kopgroep. “Onze kür op het NK was eigenlijk nog beter dan vandaag. Die score was toen iets tegenvallend maar ik kreeg van collega-ruiters en het publiek hele enthousiaste reacties. De ruim 82 procent van vandaag geeft de bevestiging dat het goed zit en dat dit echt een goede kür is. Dat is een hele fijne herpakker na het NK.” Uijtewaal is ook blij met het jurycommentaar. “De juryleden waren super enthousiast en vonden het met veel harmonie en vriendelijk gereden. Dat vind ik zelf heel belangrijk en dat dat beloond wordt met de eerste plek, is echt fantastisch en de kers op de taart. Dit is een fijne opstap naar de observaties die er aan komen en goed voor het vertrouwen.”

‘Goede kopgroep’

De kür werd gejureerd door Danielle Joosten en Hendrik van Esch. Hoofdjury Joosten vertelt: “Het was echt een hele goede kopgroep en we hebben er van genoten. De kür van Demi paste perfect. Het was goed op de muziek en met heel veel harmonie. Het klopte als een bus. Ook Maud reed een kür met heel veel harmonie, eigenlijk een beetje hetzelfde als Demi en ze zaten dicht op elkaar. Bij beide combinaties was de muziek opvallend goed. Het paste gewoon en vertelde een verhaal. Dat nam ons mee. Maar we waren over alle combinaties blij verrast. Er werd heel fijn gereden en daarnaast zat alles mee. De organisatie was super, de muziekinstallatie goed en het was mooi weer.”

Uitslag

Uitslag finale KNHS Para Dressuur Trophy 2022, Schijndel:

1 Demi Uijtewaal (Almere), Winando RFS (v. Jetset-d), 82,438% Grade IV

2 Maud de Reu (Zwolle), Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair), 82,084% Grade III

3 Britney de Jong (Utrecht), Caramba (v. Tuschinski), 80,063% Grade V

4 Loes Cevaal (Holten), Happy Hero II (v. Hohenstein) 79,417% Grade II

5 Sandra Jeuken (De Mortel), Grando (v. Jazz) Grade 78,938% Grade IV

Bron: KNHS Persbericht