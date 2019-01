Op vrijdag 28 december reed Charlotte Dujardin haar partner-in-crime Valegro (Negro x Gershwin) de ring op de Liverpool International Horse Show binnen. De Britse amazone reed de tweevoudig Olympisch kampioen en houder van alle wereldrecords in een vijftien minuten durende demonstratie onder begeleiding van Carl Hester.

Hoewel Valegro alweer twee jaar geleden met pensioen ging, is de zestienjarige ruin nog altijd in training en liet in Liverpool zien nog in topvorm te zijn.

