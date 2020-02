Den Dulk, De Reu en Hosmar bovenaan in kür op muziek

Op het internationale paradressuurconcours in Genemuiden sloegen de Nederlanders wederom hun slag. In de kür op muziek waren het in Grade II Nicole den Dulk met Wallace N.O.P. (v.Future), in Grade III Maud de Reu met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) en in Grade V Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) die de winst in de wacht sleepten. Voor De Reu en Hosmar betekende dat een hattrick op dit tournooi.

Hosmar ging er met 76,175% met zijn derde winst voor dit tournooi vandoor, voor De Reu kwam de score zelfs op 78,956%. Nicole den Dulk was in de teamproef en de landenproef met een piepklein verschil afgetroefd door de Duitse Heidemarie Dresing, maar in deze proef was de winst met 75,533% ruimschoots voor de Nederlandse.

Bron: CPEDI Genemuiden / Horses.nl