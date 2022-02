Den Dulk, Overgoor en Jeuken winnen KNHS Para Dressuur Trophy Schijndel

In Schijndel werd vrijdag de derde selectie de KNHS Para Dressuur Trophy verreden. In de gecombineerde Grade II en III maakte Nicole den Dulk met Wallace N.O.P. (v. Future) een geslaagde rentree. Het duo won de individuele proef met 70,956%. De landenproef kwam op naam van Yvette Overgoor en Alexander (v. Rubels) met 69,412%. In de gecombineerde Grade IV en V won Sandra Jeuken beide proeven. In de individuele proef stuurde ze Grando (v. Jazz) naar 70,488% en in de landenproef ging er met 71,563% ruim een procent bovenop.

Voor bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink was het een prettig weerzien met Nicole den Dulk en Wallace N.O.P. “Nicole heeft vorig jaar juli in Schijndel voor het laatst een para-wedstrijd gereden. Ik was heel blij dat ze weer meedeed en dat ze het ook echt goed deed. Het was een mooie voorwaartse proef en heel precies gereden. Wally is niet meer de jongste maar ondanks zijn leeftijd ziet hij er nog steeds fantastisch uit. Echt heel fijn om een paard als deze er nog steeds bij te hebben.”

Overgoor constante factor geworden

Den Dulk reed alleen de individuele proef. Daarin werd Yvette Overgoor tweede en in de landenproef klom zij op naar de eerste plaats. “Yvette reed ook heel fijn. Zij is het laatste jaar een hele constante factor geworden met Alexander. Ze hadden even een storing in de individuele proef. Dat was zonde. Ik dacht vanaf afstand dat haar paard schrok of struikelde maar dat was niet zo. Yvette was een beugel kwijtgeraakt en ging daardoor in een volte in draf in galop. Verder vond ik dat Yvette hem er heel fijn aan had staan. De buigzaamheid van Alexander is de laatste tijd echt verbeterd en Yvette geeft een heel mooi plaatje af met het paard. Alexander was ook mooi ontspannen in de stap. Ik was blij met de twee proeven die ze heeft gereden.”

Sandra Jeuken grote verrassing

Grote verrassing in Grade IV/V was voor van Rooijen-Heuitink Sandra Jeuken die met Grando beide proeven won. “Sandra was een beetje met zichzelf aan het stoeien over hoe ze de proeven nou mooi vloeiend aan elkaar kon krijgen. Het was altijd een beetje slordig en de aanleuning was niet zo constant. Sinds de vorige selectie in Zuidwolde heeft ze daar heel fanatiek aan gewerkt, de training helemaal omgegooid en een compleet andere strategie gepakt. Dat heeft echt z’n vruchten afgeworpen. Ik ben bijna bij alle wedstrijden maar de twee proeven die Sandra vandaag reed waren zóveel beter dan alle proeven daarvoor. Ik was echt onder de indruk dat ze in zo’n korte tijd zoveel progressie heeft kunnen maken. Het was een heel mooi constant en ontspannen beeld. Grando is een paard met kwaliteit in de beweging en vormt een elegantie combinatie met Sandra. Ik hoop absoluut voor haar dat ze deze vorm kan voorzetten.”

Melissa Janssen en Britney de Jong vallen op

Verder vielen Melissa Janssen met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) en Britney de Jong met Fleetwood RR (v. Zizi Top) op bij de bondscoach. Beide amazones reden hun tweede paard. “Melissa is nog niet zo lang een combinatie met dit paard dus je ziet nog wat afstemmingsprobleemtjes. Maar Royal Rubinstein begint echt vooruit te gaan en dit paard kent ook al veel. Dan is het wel even terugschakelen naar een para-niveau als je geen piaffe hoeft te doen in de proef. Britney begint steeds meer het gemak te vinden in het rijden van de proeven. Daardoor wordt het beeld ook makkelijker en de aanleuning sympathieker.”

Uitslag KNHS Para Dressuur Trophy, Schijndel:

Grade II en III individuele proef

1 Nicole den Dulk (Elen), Wallace N.O.P. (v. Future) 70,956%;

2 Yvette Overgoor (Borculo), Alexander (v. Rubels) 70,588%;

3 Aniek Verploegh, Corneille (v. Camorkus) 69,265%.

Grade II en III landenproef

1 Yvette Overgoor (Borculo), Alexander (v. Rubels) 69,412%;

2 Aniek Verploegh, Corneille (v. Camorkus) 68,212%;

3 Annemarieke Nobel (Schoonloo), Doo Schufro (v. Doolittle) 67,348%.

Grade IV en V individuele proef

1 Sandra Jeuken (De Mortel), Grando (v. Jazz) 70,488%;

2 Melissa Janssen (Brunssum), Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) 68,902%;

3 Britney de Jong (Utrecht), Fleetwood RR (v. Zizi Top) 68,512%.

Grade IV en V landenproef

1 Sandra Jeuken (De Mortel), Grando (v. Jazz) 71,563;

2 Melissa Janssen (Brunssum), Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) 69,938;

3 Britney de Jong (Utrecht), Fleetwood RR (v. Zizi Top) 69,360.

Bron KNHS