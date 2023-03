Denen heersen in de 3* Grand Prix voor Special

In Herning was gisteren een compleet Deens podium in de Grand Prix voor de Special. Daniel Bachmann Andersen won unaniem op de indrukwekkende Westfaler Vayron (v. Vitalis) met 74.848%. Nanna Skodborg Merrald had Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz) naar lange tijd weer meegenomen en werd tweede met 73.848%. Andreas Helgstrand reed Queenparks Wendy (v.Sezuan) naar de derde plaats met 73.196%.

De twaalfjarige Vayron staat nu ruim een half jaar in training bij Daniel Bachmann Andersen nadat hij de teugels had overgenomen van Helen Langehanenberg. De enorm grote zoon van Vitalis die nogal gauw gespannen is, was nu goed bij de les. Een sterke draftour en onder meer de wissels om de pas leverden hoge cijfers op. De jury was unaniem in hun oordeel, eerste plaats met 73.848%.

Don Olymbrio weer terug

Blue Hors Don Olymbrio was weer terug in de ring, hij liep de afgelopen twee jaar slechts twee concoursen. Nanna Skodborg Merrald stuurde de KWPN-hengst foutloos door de proef wat resulteerde in de tweede plek met 73.848%. Opvallend waren de piaffe-passages, mooie series en galoppirouettes.

Queenparks Wendy

De bewegingssterke Sezuan-dochter Queenparks Wendy was op de laatste twee wedstrijden uitgebeld op grond van de bloedregel. In Herning liep de merrie een fijne proef onder Andreas Helgstrand. Ze was relaxed en toonde al haar kwaliteiten en vermogen. het leverde een derde plaats op met 73.196%.

De Noorse Isabel Freese werd vierde met de Oldenburgse hengst Total Hope OLD (v. Totilas). Het paar scoorde 72.783%.

Vandaag is de 5* Grand Prix voor de kür op muziek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/Ridehesten.com