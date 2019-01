Denise Nekeman: ‘De Grand Prix blijft een vak apart’

De hoogste score van de dag op de Subtopwedstrijd in Assen werd zaterdag bij elkaar gereden door Denise Nekeman, een vervroegd verjaardagscadeau voor haar 25e verjaardag morgen. Met de Johnson-zoon Boston STH bleef ze met 71,23% ruim twee procent voor op Daniëlle Heijkoop en Badari (Gribaldi x Damocles). Patrick van der Meer had met Chinook (Vivaldi x Havidoff) en KWPN-hengst President's Chagall D&R twee ijzers in het vuur en mocht de derde en vierde prijs in ontvangst nemen.

Denise Nekeman bracht haar zwarte hengst eind oktober vorig jaar voor het laatst aan de start, toen op CDI Exloo. “Boston heeft vorig jaar een druk seizoen gehad en daarom heb ik hem de tijd gegund wat sterker te kunnen worden en bepaalde oefeningen beter te maken”, licht de amazone toe. “Ik kon in de proef van vandaag merken dat hij aan draagkracht gewonnen heeft en dan de aanleuning daardoor ook stiller is geworden. Hij kan dat nu beter volhouden gedurende de proef.”

Concentratie

Op de Sunrise Stables Assen liggen de baan voor het losrijden en de wedstrijdring naast elkaar. “Boston wil nog wel eens heet worden als er een speaker is en er wat geluid rondom de ring is, wat me gebeurde tijdens het losrijden. Dat was juist een hele fijne oefening, het doel is namelijk om juist beter met elkaar te blijven communiceren onder dergelijke omstandigheden. In de proef lette hij weer heel mooi op mij en was de concentratie goed.”

Miscommunicatie

Nekeman was erg blij met het verloop van de proef. “De proef gaat steeds makkelijker. We hadden een aantal hele fijne stukken, maar ook een paar onderdelen die mooier konden. De eerste piaffe kon wat spectaculairder en meer op de plaats en in de laatste AC-lijn wilde hij in de passage iets onder me uitgaan. Ik remde en toen dacht hij: oh klaar. Dat was een kleine miscommunicatie.”

Vak apart

Een dik jaar geleden, in oktober 2017, maakte de amazone haar debuut in de ‘grote mensen’ Grand Prix. Hoewel ze het afgelopen jaar succesvol heeft gereden, blijft ze het een vak apart vinden. “Echt makkelijker wordt het nog niet”, vertelt de lachend. “Ik ben er nog niet echt aan gewend. Je bent de hele proef bezig met het rijden van de onderdelen en hebt tussendoor maar heel weinig tijd om iets op te kunnen lossen. Eigenlijk moet je er dus voor zorgen dat je in de proef niets hebt om op te lossen. Maar dat is natuurlijk juist de uitdaging en het leuke aan de dressuursport.”

Persoonlijk record verbeteren

Het plan van Nekeman is om over twee weken nogmaals nationaal te starten met de Johnson-zoon. “Daarna staat de internationale wedstrijd in Le Mans op de planning. Mijn zusje Jeanine start daar Lichte Tour en U25, dus we gaan met een volle vrachtwagen die kant op.” Het doel voor komend seizoen is om de scores verder omhoog te krijgen. “Vorig jaar was 73% ons persoonlijk record en je hoopt er natuurlijk op dat te kunnen verbeteren. Als we elkaar beter kunnen blijven begrijpen als hij heet wordt, moet dat goed komen.”

Heijkoop neemt revanche

Daniëlle Heijkoop moest in de Grand Prix nog genoegen nemen met de tweede plaats, maar nam in de Prix St. Georges revanche door de eerste prijs te bemachtigen. Ze stuurde Sandro Hit-zoon Damirez naar 68,97% en verwees Annemieke Vincourt-Krom daarmee naar de tweede plaats. De Drentse amazone reed Fimosa (v. Ampère) naar 68,31% en hield Imke Schellekens-Bartels met Eduard (v. Vivaldi) ruim een procent achter zich. Voor Vincourt-Krom was er nog meer succes: ze won de Intermédiaire I met 63,60%. Ellen Wynia werd hier tweede met haar Sir Donnerhall-zoon Chakakahn.

Winst voor Zoutendijk

Het oranje lint in de gecombineerde Intermédiaire II/U25 Grand Prix ging naar Lisanne Zoutendijk en Kostendrukkers Watteau (v. Jazz). Ze kwam de ring uit met 67,78%. De tweede prijs ging met 66,91% naar de Japanse Ryunosuke Kuroda en Bellâtre D.E.S. (v. Serano Gold), een leerlinge van Schellekens-Bartels.

Lees ook: Philip van Ommen: ‘Vooral het drafgedeelte ging erg fijn’

Bron: Horses.nl