Denise Nekeman tweede in LT kür Kronenberg met Kansas

Denise Nekeman en Kansas Sth (v. Dante Weltino) reden zondagmiddag naar de tweede plaats in de kür op muziek van de Lichte Tour op CDI Kronenberg. Nekeman en haar ruin scoorden gemiddeld 74,425% voor hun proef. De winst ging naar de Britse Jessica Dunn en Dan Its Carston (v. Durable), die 75.942% lieten noteren. Adelinde Cornelissen werd derde met Luqiedo (v. Aqiedo).

Nekeman zit in een roerige tijd, haar 18-jarige hengst Boston moest vorige week een zware koliekoperatie ondergaan. De amazone heeft de negenjarige Kansas al eerder de opvolger van Boston genoemd.

Cornelissen op drie

Adelinde Cornelissen en Luqiedo tekenden voor de derde plaats, vlak achter Nekeman. Cornelissen en haar bruine reden naar 74,367%. Marieke van der Putten werd vierde met About YouRs2, dankzij een score van 73,309%. Laila Smits mocht de vijfde plaats ophalen met Lest Best P R (v. Gunner KS).

Uitslag

