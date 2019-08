Denise Swinkels de sterkste in Montfort

In de ZZ-Zwaar rubriek in Montfort was het oranje lint voor Denise Swinkels met Flashpoint (v. Westpoint), dankzij een hele mooie score van 67,78%. De jury was echter niet unaniem, er zat bijna 4% verschil tussen de twee juryleden. De tweede plaats was voor Rozemarijn Groeneboom met Goody-Goody r.d.p. (v. Johnson). Zij scoorde 66,5%.

Derde in het ZZ-Zwaar werd Leonie Nijskens met First Confetti (v. Andretti). Haar gemiddelde score was 65,78%, maar ze werd door één van de juryleden op de eerste plaats gezet.

De PSG werd gewonnen door Raymond Geraedts met Colorado van Ravensbos (v. Johnson). Hij reed naar 63,23%. Geraedst stond unaniem op 1, maar ook in deze rubriek liepen de juryverschillen op, tot soms wel 7%.

Bron: Horses.nl