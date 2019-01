Denise van Alpen nieuwe stalamazone Van Baalen

Dressuurstal van Baalen heeft een nieuwe stalamazone gevonden in de Subtop-amazone Denise van Alphen. De amazone traint sinds vorig jaar bij Marlies van Baalen en komt met de door haarzelf opgeleide Jazz-zoon Enzo Ferrari uit in de Lichte Tour en in het L2 dressuur met de door haar ouders gefokte Everdale-zoon James Bond. Bij Van Baalen zal ze voornamelijk het opleiden van de jonge paarden voor haar rekening nemen.

“Een aantal weken geleden belde Marlies me op met de vraag of ik op zoek was naar een baan ik de paarden, aangezien zij wel een extra amazone konden gebruiken. En daar hoefde ik niet lang over na te denken”, vertelt Van Alphen. “Mijn paarden zijn zo hard vooruit gegaan en de manier zoals zij met de paarden om gaan, sluit helemaal bij mij aan.”

Jonge paarden

De amazone heeft voornamelijk jonge paarden onder het zadel bij Dressuurstal van Baalen. “Ik heb zelf ook al veel ervaring met jonge paarden. In de toekomst is het ook zeker de bedoeling om wedstrijd te gaan rijden met de paarden van DVB, maar het is eerst nog even kijken hoe het allemaal verloopt en welke paarden er op dat moment zijn.”

Unieke kans

De 21-jarige amazone beschouwd het werken van DVB als een unieke kans. “Dit is voor mij echt een hele mooie kans om verder door te groeien in het rijden en opleiden van paarden. Waar kun je dat beter leren dan bij Van Baalen”, voegt ze er enthousiast aan toe.

