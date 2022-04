Derde titel op rij voor Indy Schneider

Met Roosendaal’s Miracle won Indy Schneider eerder al gouden medailles in de klasse B en L2. Vandaag mocht de amazone opnieuw de hoogste trede van het podium beklimmen nadat ze haar schimmelpony in de door Hartog gesponsorde klasse M1/M2 cat. C naar 66,667% reed. Het zilver ging naar Levi Heusinkveld en Nina Smeets won brons.

“Het ging heel goed”, vertelt Indy enthousiast. “De travers, schouderbinnenwaarts en uitgestrekte draf gingen ook super goed. Miracle schrok een keer in de proef maar dat heb ik wel netjes opgelost.”

Drie keer is scheepsrecht

Goud in 2020 in de klasse B, goud in 2021 in de klasse L2 en nu dus weer goud. Hoe voelt dat? “Ik ben heel blij want drie keer is scheepsrecht zeggen ze altijd. Dus dat is echt super vet.” De amazone uit Woerden traint bij Coen van der Vlugt. “Ik les al super lang bij Coen en hij is echt een hele fijne trainer. Ik ben er super blij mee. We gaan nu over naar het Z1 en daarna hopelijk naar het Z2.”

[Note van de auteur: Aangezien ik de Horses lezers graag juiste informatie wil geven moet opgemerkt worden dat het gezegde Drie keer is scheepsrecht hier niet juist gebruikt wordt. Het gezegde betekent eigenlijk dat na twee mislukte pogingen het de derde keer wel raak was.]

Uitslag Dressuur klasse M1/M2 cat. C, Hartog Prijs

1. Indy Schneider (Woerden) – Roosendaal’s Miracle, 66,667%

2. Levi Heusinkveld (Ruurlo) – Tennessee, 64,500%

3. Nina Smeets (Schimmert) – Action Man, 63,333%

Bron: KNHS.nl