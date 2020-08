Derde titel Sonnenberg’s Everdance op Amerikaanse kampioenschappen

Endel Ots heeft goede zaken gedaan op het Amerikaanse Dressage Festival of Champions in Wayne. Met de door de Sonnenberg Farm gefokte KWPN'er Sonnenberg's Everdance (Johnson TN x Zeoliet) won Ots niet alleen de Prix St. Georg en de Inter I, gisteren kwam daar ook nog de kür-titel in de Lichte Tour bij.

Ook in de kür op muziek toonde Endel Ots en de elfjarige merrie Sonnenberg’s Everdance hun klasse. Met een percentage van 77.645% trok het paar de zege naar zich toe. Was het in de Prix en Inter I nog een unanieme zege, in de kür zag één jurylid David Blake met de tienjarige merrie Heide Spirit (Blue Hors Zack x Sir Donnerhall I) als beste.

Maar die ene hoge score van het jurylid bij B hielp Blake niet om met zijn Oldenburgse merrie dicht bij het resultaat van Ots te komen. Blake werd voor de tweede keer tweede met 74.70%. Callie Jones werd net als in de Inter I derde met de Hannoveraan Don Philippo (Dancier x Warkant).

KWPN’er op kop in Brentina Cup

In de Brentina Cup voor U25 ruiters was Sara Hassler oppermachtig met de door Resim Dressage gefokte Harmony’s Boitano (Santano x Whinny Jackson). De amazone won de Inter II, werd tweede in de Grand Prix voor U25, maar was weer de beste in de kür op muziek. De combinatie kreeg 73.06% van de jury. Op de tweede plek kwam Rebecca Roman met de door E.A. Verschoor uit Sleeuwijk gefokte KWPN’er Ultimo (Olivi x Sit this one out xx).

Bron Horses.nl