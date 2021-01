Derde zege KWPN-hengst Five Star op Dressage Festival Wellington

Met een topscore van 76.855% ging ook de Lichte Tour kür op muziek naar de KWPN-hengst Five Star (Amazing Star x Jazz) en zijn Duitse ruiter Kevin Kohmann. Eerder had Kohmann al de 3* Prix St. George en de Inter I overtuigend gewonnen op het Global Dressage Ferstival in Wellington. Het paar heeft nu alle zes internationale starts gewonnen.

Kevin Kohmann en Five Star hadden in de 3* LT wedstrijd niet veel tegenstand, maar dat weerhield het paar er niet van om met topscores uit de ring te komen. In de Inter I en in de kür schroefde Kohmann hun persoonlijke records op. Vooral in de kür ging het percentage flink omhoog van 72.76% naar 76.855%. Net als bij hun internationale debuut werden het opnieuw drie overwinningen op rij.

Lyle wint ook Special

In de 3* wedstrijd werd gisteren ook de Special afgewerkt. De zege ging, net als in de Grand Prix, naar Adrienne Lyle en de in Amerika gefokte KWPN’er Harmony’s Duval (v. Rousseau). Het paar kwam tot 74.830% wat voor Lyle een pr betekende in de Special. Vooral in de galoptoer werd hoog gescoord en alle juryleden hadden het paar op de eerste plaats.

Pape en Eclectisch nu derde

Susan Pape, die met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde KWPN’er Harmony’s Eclectisch (v. Zenon) tweede was in de Grand Prix, moest nu genoegen nemen met de derde plek. Fouten in beide wisselseries brachten de score op 71.724%. Jennifer Williams en haar achttienjarige Millione (v. Milan) konden zo met 72.192% op de tweede plaats beslag leggen.

Weer winst voor Felissirana

In de 1* Intermediair I stond opnieuw een KWPN’er op kop. De door S. Jansma uit Drachten gefokte Felissirana (v. Belissimo M) werd onder Anna Marek, net als in de PSG, weer eerste. Marek en de elfjarige merrie scoorden 69.618%. Luuk Mourits pakte de tweede plaats op Harmony’s Don’t Stop The Feeling (v. Don Primus) met 68.324%.

Bron Horses.nl