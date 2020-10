Derde zege Morgan Barbançon, Carlijn Vaessen derde in LT-kür

De eerste rubriek die vanmorgen op het CDI in Le Mans werd gehouden, was de Lichte Tour kür op muziek. Morgan Barbançon was opnieuw de beste met de KWPN'er Habana Libre A (v. Zizi Top). Met 77.150% stak de Française met kop en schouders boven de rest uit. Carlijn Vaessen werd derde op Fossbury (v. Ampère) en Corinda Luttjeboer volgde op de vierde plaats met Endyrava (v. Lord Leatherdale).