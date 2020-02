Desperado-zoon Ibiza terug bij Emmelie Scholtens

De door Luc Boogert uit Winterswijk gefokte Asgards Ibiza (Desperado x Jazz) is weer terug bij Emmelie Scholtens. Scholtens leidde de in Oldenburg en Hannover goedgekeurde hengst op, later nam de Duitse Juliane Burfeind-Brunkhorst Ibiza over. Gisteren schreef Scholtens op haar Facebook-pagina: "Asgard’s Ibiza is sinds 2 maanden weer bij ons stal en ik ben heel blij om weer een combinatie met hem te zijn."

Ibiza baarde als veulen al opzien. De zoon van Desperado werd als duurste veulen voor 72.000 euro aan Jan Vink verkocht op de Veulenveiling Midden-Nederland. De voshengst is gefokt door Luc Boogert en stamt uiteindelijk af uit de wereldberoemde lijn van wijlen Huub en Tiny van Helvoirt. Hij komt uit de moederlijn van hengsten als Charmeur, Zuidenwind en Zhivago.

170.000 euro

Als tweejarige werd hij goedgekeurd bij het Oldenburger Verband en in de aansluitende veiling door Ad Valk en Eugène Reesink voor 170.000 euro verkocht aan zijn huidige eigenaar Vasco Janke uit Jesteburg. Vervolgens verdiende hij een dekbrevet op voorjaarskeuring van het Hannoveraanse stamboek.

Hauptprämiensieger

In 2017 kreeg Emmelie Scholtens Ibiza onder het zadel en maakte hem klaar voor de Pavo Cup. In de finale werd hij vijfde. Het paar boekte een goed resultaat in de Duitse sporttest en werd vervolgens in Vechta gehuldigd als Hauptprämiensieger 2017.

Zesde op WK

Het jaar erop nam Juliane Burfeind-Brunkhorst plaats in het zadel van Ibiza en veroverden een plek in het Nederlandse team op het wereldkampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden in Ermelo. Via de zege in de kleine finale kwam het paar in de finale waar ze zesde werden met 89.600.

Terug bij Scholtens

Na ruim een jaar afwezigheid tussen de witte hekjes, maakte Ibiza in oktober 2019 zijn rentree. De hengst liep onder Juliane Burfeind naar de overwinning in het M dressur (vergelijkbaar met Z1/Z2 dressuur in Nederland) op een nationale wedstrijd in Duitsland. Destijds vertelde Burfeind aan Eurodressage: “Na 2018, waarin Ibiza heel goed zijn best heeft gedaan, hebben we als team besloten dat het selectieproces eigenlijk teveel moeite kost. In Nederland zijn er vijf kwalificaties en voor elke rit moet Ibiza twaalf uur lang op de vrachtwagen staan. We hebben de focus op de lange termijn en trainen hem richting de Grand Prix.”

Maar nu is dan toch Ibiza weer in Nederland en Emmelie Scholtens heeft de training weer opgepakt, aldus Scholtens bericht op Facebook.



Bron Facebook/Horses.nl