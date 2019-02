Diederik van Silfhout en Dahlhoff winnen Prix St. Georges met 71,73%

Vanmorgen was een succesvolle ochtend voor onze Nederlandse ruiters in het Franse Le Mans. Diederik van Silfhout won met de Westfaalse hengst Dahlhoff de CDI2* Prix St. Georges met 77,73%. Danielle Heijkoop eindigde met 69,23% met Damirez op de tweede plaats.

Diederik kreeg van vier juryleden scores van ruim boven de 71% met een uitschieter naar 73% en drie juryleden plaatsten hem dan ook op kop. Danielle kreeg met haar Sandrohit-zoon een paar foutjes en daarmee een eindtotaal van 69,23%.

Als derde eindigde de Duitse Niels Debo met Jazz Dancer van het Stappershof (68,79%). Patrick van der Meer had de merrie Sephora meegebracht naar Frankrijk. Met de merrie, die in eigendom is van Morgan Barbancon en die sinds kort door hem wordt uitgebracht, eindigde hij met 66,79% op de zevende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl