Diederik van Silfhout op dreef in Voorthuizen

Op de Subtopwedstrijd in Voorthuizen won Diederik van Silfhout het ZZ-Zwaar met de Bodinus-zoon Hummer HS en debuteerde met Beaulieu (Bentley x Sandro Hit) in de Intermédiaire II. Dat leverde hem met 68,68% de overwinning op. Stalamazone Febe van Zwambagt maakte het succes voor Stal van Silfhout compleet door United-zoon Fyeo naar de eerste prijs in de Prix St. Georges te sturen.

Beaulieu werd gefokt door Gestüt Lewitz en liep onder Matthias Alexander Rath internationaal Lichte Tour. Vorig jaar won het duo twee keer de Intermédiaire I in Wiener Neustadt. De bij meerdere stamboeken goedgekeurde Oldenburger-premiehengst is nog in eigendom van Rath en wordt met het oog op de verkoop door Van Silfhout gereden en uitgebracht. In hun eerste gezamenlijke optreden was het duo direct succesvol.

Hummer HS wint

In Voorthuizen werd het ZZ-Zwaar in twee groepen opgedeeld en in de eerste groep werden proef 35 en 36 in handicap verreden. Van Silfhout reed Hummer HS naar 71,00% en 69,57% en dat leverde hem de eerste en de tweede prijs op. Mark van de Donk, voormalig stalruiter bij Van Silfhout, maakte de top drie compleet door Donovan (v. Sir Donnerhall) naar 67,00% te sturen.

Frijlink dubbel in de prijzen

In de tweede ZZ-Zwaar-groep reed Yardena van Es de Lord Leatherdale-zoon Flash Dream met 62,00% naar het oranje lint. Suzanne Frijlink mocht de tweede prijs in ontvangst nemen en deed daar in de tweede proef een schepje bovenop door Fidelity (v. United) met 63,14% naar de winst te sturen. In deze proef moest Van Es genoegen nemen met de derde plaats achter Sanne van Wingen.

Van Zwambagt klasse apart

Met een score van 68,60% was Febe van Zwambagt met Fyeo de ‘woman to beat’ in de Prix St. Georges. Ze nam ruim twee procent voorsprong op Stephanie de Frel en Armani-dochter Farmana Angel. Van de Donk viel hier in de prijzen door Future Music naar 63,68% te rijden. In de Intermédiaire I nam Rianne van Dulst met Fontainebleau (v. San Remo) met 64,41% een kleine voorsprong op Ellen van Gastel met Astrid Sollenburg.

Grand Prix-winst Van Lierop

Rhodium-zoon Cupido liep onder Robin van Lierop naar 67,17% in de Grand Prix en dat leverde het duo de eerste plaats op in deze klasse. Rienke van de Ven behaalde met Christall’s Il Divo (v. Gribaldi) naar 63,21%.

