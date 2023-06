Diederik van Silfhout vervangt Dinja van Liere op CHIO Rotterdam

Bondscoach Alex van Silfhout heeft een wijziging doorgevoerd in het dressuurteam van TeamNL dat aan de start komt in de FEI Nations Cup bij het CHIO Rotterdam. Diederik van Silfhout vervangt Dinja van Liere in de landenwedstrijd. Van Liere zal Hartsuijker (v. Johnson) starten op CHIO Aken.

Doordat Dinja van Liere tijdens het CHIO van Aken, een week na Rotterdam, niet van start kan met haar Hermes N.O.P. (v. Easy Game), is besloten dat Dinja in Aken haar tweede troef Hartsuijker zal rijden en dat betekent dat ze niet in Rotterdam zal starten. De plaats van Dinja in het team voor de FEI Nations Cup bij het CHIO Rotterdam wordt ingenomen door Diederik van Silfhout met Filius Apache (v. Apache)

Van Liere mist tweede EK selectie

Eerder wel al bekend dat Nederlands sterkhouder Hermès N.O.P. voorlopig nog niet terug in de ring verschijnt. Omdat Dinja van Liere Hartsuijker op het CHIO Aken rijdt beteken dit ook dat ze met Hermes de tweede selectie voor het Europees kampioenschap mist. Van Liere laat aan eurodressage weten dat Hermès het hele seizoen thuis blijft en dus niet op het EK zal verschijnen.

Nationale Grand Prix

Naast de combinaties die van start gaan in de FEI Nations Cup van het CHIO Rotterdam, mocht de bondscoach ook twaalf Nederlandse combinaties aanwijzen die aan de start komen in de Nationale Grand Prix. Al deze combinaties rijden voor hetzelfde juryleden corps zodat uitslagen van de FEI Nations Cup rubrieken zich goed laten vergelijken. Het juryleden corps van het CHIO Rotterdam bestaat uit de juryleden die ook tijdens het EK in Riesenbeck in de juryhokjes zitten.

Dressuurcombinaties TeamNL landenwedstrijd:

Marlies van Baalen met Go Legend DVB (v. Totilas)

Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache)

Hans Peter Minderhoud met Invictus (v. Jack Sparrow)

Diederik van Silfhout met Filius Apache (v. Apache)

Dressuurcombinaties Nationale Grand Prix:

Adelinde Cornelissen met Fleau de Baian (v. Jazz)

Devenda Dijkstra met Hero (v. Johnson)

Dominique Filion met Dettori (v. Desperado)

Liesbeth Geven met Iago (vn Dream Boy)

Jill Huijbregts met Enzos Armani (v. Tuschinski)

Mirelle van Kemenade-Witlox met Siebenstein (v. Sir Donnerhall)

Laurens van Lieren met Grandeur A (v. Jazz)

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi)

Karen Nijvelt met Elysias (v. Jazz)

Judith Ribbels met Fun Fun EB (v. Sorento)

Jennifer Sekreve met Hitmaker (v. Wynton)

Bron: KNHS/ Horses.nl