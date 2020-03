Diederik van Silfhout vierde in Grand Prix Special Herning

Het Deense Herning stond vanavond in het teken van de dressuur. In de Grand prix Special ging de overwinning naar Kristina Bröring-Sprehe en de Oldenburger Destiny (v.Desperado). De combinatie uit Duitsland kreeg in totaal een score van 74.851%.

Op tweede plaats met 72.575% mocht de Deen Dennis Fisker zich opstellen met Delatio (De Niro x Rubinstein). Juliane Burfeind maakte het podium compleet met de Holsteiner-ruin Devanto (v. De Chirico), door een score van 72.043% . Diederik van Silfhout in het zadel van Pin Rock’s Foxfire Blitz (v. Fernet) eindigde op de vierde plaats. De combinatie kreeg een totale score van 71.872%.

Dubbele winst voor Hesselhoj Donkey Boy

In de Inter I van zaterdagavond was de winst opnieuw voor de 8-jarige hengst Hesselhøj Donkey Boy (v. Dancing Hit) en Jan Møller Christensen. Na de Prix St. Georges van donderdag op naam te schrijven won de combinatie vanavond ook de Inter I met 73.147%. Dennis Fisker eindigde ook in deze rubriek op de tweede plaats met 72.853%, dit keer in het zadel van Rosenstolz (v.Rotspon). De derde plaats was voor Anne Troensegaard op Fuerstenblick (v. Fürstenball) met een score van 72.235%. De KWPN-hengst Franklin (v. Ampere) en Betina Jæger eindigden op plaats vier met 71.765%.

Uitslag Grand Prix Special

Uitslag Inter I

Bron: Horses.nl