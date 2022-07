Dijkshoorn tweede in pony-kür Meerle

Maddy Dijkshoorn is in de kür op muziek voor pony's met Boogie de l'Aube (v. Don't Worry) tweede geworden dankzij een gemiddelde score van 73,8%. De winst ging naar de Belgische Liezel Everars met Fs Capelli de Niro (v. Fs Champion de Luxe). Zij kwam tot een score van 75,940%.

Lemoni Dicker kwam net naast het podium terecht met Hulst Isadora (v. Coelenhage’s Purioso). Met 73,550% werd het duo vierde.

Nekeman vierde in GPS

In de Grand Prix Spécial was de winst voor de Française Morgan Barbançon met Habana Libre A (v. Zizi Top). De KWPN’er liep naar 70,234%. Jeanine Nekeman viel net buiten de prijzen. Met Ferrari (v. Apache) was er een vierde plaats en 67,553%.

Alle uitslagen