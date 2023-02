Dinja van Liere en Hartsuijker moeten Patrik Kittel voor laten in GP kür Doha

Dinja van Liere en Hartsuijker (v. Johnson) konden hun goede prestatie van gisteren in Doha niet herhalen in de kür op muziek. Een jammerlijk foutje in de galop-pirouette en de lichte onzekerheid die toen bij Hartsuijker ontstond, drukten de score enigszins. Maar de uitstekende draftour hielp het paar toch naar de tweede plek met 78.455% achter Patrik Kittel die met Touchdown (v. Quaterback) op 84.070% uitkwam.

De draftour van Hartsuijker was weer prima. Voor de piaffes en passage en vooral die aan het einde van de kür leverden bijna uitsluitend 8-ten en 8,5-en op. In de galop ging het even mis. Dinja van Liere: “Hij tikte zich aan in de pirouette en raakte daarna het vertrouwen wat kwijt in de serie. Een dure fout, maar ja, voor de rest was hij heel goed.” De foutjes kosten Van Liere veel punten maar de 78.455% die het paar kreeg van de jury leverde toch de tweede plek op.

Kittel en Touchdown

Patrik Kittel had de hengst Touchdown er beter aan staan dan gisteren in de Grand Prix. De Zweed loodste de zoon van Quaterback foutloos door de moeilijke kür. Mooi waren de drafversterkingen en drafappuyementen. Ook voor de pirouettes kreeg Kittel hoge punten. De juryleden plaatsten het paar unaniem op kop met 84.070%.

Jonge Evelyn Eger derde

Achter Van Liere werd de jonge Duitse amazone Evelyn Eger derde met de zeventienjarige Westminster 71 (v. Weltissimo 3), de schoolmaster van Hof Kasselmann die ook nog door Frederic Wandres is uitgebracht. Eger kwam tot een persoonlijk record van 77.840%. Thamar Zweistra moest met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson TN) genoegen nemen met de negende plaats met een percentage van 74.910%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl