Dinja van Liere en Haute Couture scoren ook bij de subtop

Dinja van Liere kwam zaterdag met twee paarden aan de start in het ZZ-Zwaar in Berkel-Enschot. Met Haute Couture (v. Coinnasseur) noteerde ze maar liefst 72,86% en 73% en schreef daarmee beide proeven met overmacht op haar naam. Met Duval's Sir Rollo (v. Romanov) werd ze twee tweede met 70,86% en 69,89%.

Vorig jaar wonnen Van Liere en Haute Couture de Pavo Cup voor vijfjarigen en eindigden ze als tiende op het WK jonge dressuurpaarden. In oktober debuteerden ze nog succesvol in het ZZ-Licht en nu was er dan de meer dan succesvolle overstap naar de subtop.

“Ze liep het ZZ-Licht zo makkelijk door dacht ik dacht dan moet ZZ-Zwaar misschien ook wel lukken. Dat lukte zeker en de proeven gingen heel fijn”, vertelt Van Liere enthousiast.

Stabiel en foutloos

Met Sir Rollo was het de tweede keer dat ze op dit niveau startte.

“Over Rollo ben ik ook heel tevreden. Hauture Couture is qua beweging misschien iets spectaculairder, maar Rollo loopt wel heel fijn stabiel en foutloos de proeven door en daar scoort hij dan ook mee.”

De zege in de Inter I was voor Jessica Leijser en Djambalaya (v. Santano) na een score van 67%

