Dinja van Liere en Independent Little Me winnen Inter I in München

Dinja van Liere reed zojuist in München een goede Inter I-proef met de achtjarige KWPN-hengst Independent Little Me (v. Uno Don Diego) die werd beloond met 72.971%. Het leverde haar de overwinning op en ze verwees de winnaar van de PSG, Matthias Alexander Rath met de Totilas-nakomeling Thiago GS, naar de tweede plek.

Vooral de juryleden bij E en M waardeerden de proef van Dinja van Liere en Independent Little Me goed. Beiden gaven het paar een terecht percentage boven de 74%, het eindtotaal kwam op 72.971%. Hoogtepunten in de proef waren onder meer 8-ten voor uitgestrekte draf en een sterk gereden galoptour. Vier juryleden zetten Van Liere op de eerste plaats, alleen de jury bij H vond de proef van Rath en Thiago GS beter.

Mooie pirouettes

Matthias Alexander Rath scoorde met de Totilas hengst uit Wahajama-Unicef, die met Ann-Kathrin Linsenhoff succesvol was in de internationale Grand Prix, 71.441%. De hengst deed in de proef iets stug aan, in de zig-zag in de galop kwam dit onder meer tot uiting. Maar de pirouettes waren heel mooi gezet en daar kreeg het paar ook 8-ten voor.

Op de derde plaats eindigde Alina Kaltstein uit Duitsland in het zadel van United Europ (Uphill x Almox Prints). Ze kregen 70.324%.

Bron Horses.nl