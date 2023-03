Dinja van Liere en Vita di Lusso blijven Fry en Jackson voor in PSG Den Bosch

Charlotte Fry scoorde met Jackson (v. Everdale) vorige week nog een hattrick op CDI Lier maar moest vandaag op Indoor Brabant haar meerdere in Dinja van Liere erkennen. Van Liere reed de achtjarige Vita di Lusso (v. Vitalis) in de Prix St. Georges naar de winnende score van 72.530%. Isabel Werth maakte met Zeffirelli MT (v. Blue Hors Zack) de top drie compleet.

Dinja van Liere en Vita di Lusso werden door drie van de vijf juryleden bovenaan gezet. Met het eindtotaal van 72.530% blijft de combinatie hun scores verbeteren. Ook bleven ze Wereldkampioen Charlotte Fry met bijna een halve procent voor. Fry reed op haar beurt Jackson, die vorige week in Lier in bloedvorm was en alle drie de rubrieken op naam schreef, naar 71.823%. Isabel Werth maakte de top drie compleet en reed Zeffirelli MT naar 70.911%.

Net buiten het podium viel Tommie Visser. De Nederlandse ruiter verkocht recent zijn toppaard maar lijkt alweer een opvolger gevonden te hebben in de achtjarige Kristal Fan T Begijnhoeve (v. Blue hors Zack). De combinatie gooide gisteren al hoge ogen in de clinic met Anky van Grunsven en ook vandaag stond de merrie er fijn aan. De score van 70.588% leverde een vierde plaats op.

Uitslag

Bron: Horses.nl