Dinja van Liere herovert titel: ‘Ik voelde me even de koningin’

Dinja van Liere heeft de nationale dressuurtitel op het hoogste niveau weer in haar bezit, met Hermès (v. Easy Game). Vorig jaar moest ze die afstaan aan Marlies van Baalen met Habibi DVB (v. Blue Hors Don Schufro), die dit jaar brons won. Het zilver ging naar Emmelie Scholtens met de hengst Indian Rock (v. Apache).

Girl power op het NK-podium, waar Hans Peter Minderhoud en Edward Gal op de plaatsen vier en vijf eindigden. Het NK Dressuur was voor de combinaties van TeamNL de eerste observatiewedstrijd richting de Olympische Spelen van Parijs. Het leverde een kampioenschap op van hoog niveau dat in jaren niet zo spannend was. Aan het eind was Dinja van Liere de beste met de hengst Hermès N.O.P.. De combinatie was er ruim een jaar uit na een opgelopen blessure bij de wereldbekerfinale in Omaha. Dat geeft TeamNL weer een boost richting Parijs met een brede top op het NK.

‘Geeft veel vertrouwen’

“Vandaag was het weer als vanouds genieten”, lacht Dinja van Liere. “Hermès N.O.P. was er weer helemaal zoals hij kan. Ik heb zo lekker kunnen rijden. Als de muziek in de proef bij het punt komt waar ze ‘unstoppable’ zingt, dan voel ik me ook echt zo. Hermès geeft altijd zoveel emotie. Vandaag voel ik me even helemaal koningin.” Met de score van 87.000% in de Kür op Muziek – het beslissende tweede onderdeel van het NK Dressuur van Van Liere zal de amazone van TeamNL haar Olympische concurrenten in het buitenland ook wakker maken. “Dit geeft vooral veel vertrouwen voor de toekomst. Dit is pas zijn tweede wedstrijd na zijn blessure vorig jaar. Ik zie nu al de progressie met de vorige wedstrijd. We zijn echt in de aanloop naar Parijs. Daar willen we pieken. Dus denk ik dat het volgende maand in Rotterdam nog wat beter gaat. Dan is dat een stap de goede richting op”, aldus de 33-jarige amazone die in 2022 brons won op het WK en in Tokio nog reserve was.

Scholtens: ‘Er is weer wat te kiezen’

Emmelie Scholtens zette op het NK haar goede resultaten van de afgelopen maanden met Indian Rock voort en eindigde op zilver. “Ik zat in een hele goede flow de afgelopen wedstrijden. Gisteren op de eerste dag was ik in de voorbereiding op mijn proef helemaal doorweekt na een enorme bui. Ik zat er daardoor niet lekker in. Daardoor ging ik niet zelfverzekerd de proef in. Vandaag was het tegenovergestelde. Toen scheen de zon en ging het heel goed. Indian Rock is in de bloei van zijn leven. Ik had liever iets dichter bij Dinja gezeten met mijn scores.” Vorig jaar reed Scholtens met de nu elfjarige hengst het EK in Riesenbeck. “Toch is dit een leuker jaar met meer concurrentie en is er weer wat te

kiezen.”

Van Baalen: ‘Mega blij’

Titelverdediger Marlies van Baalen keert terug naar Brakel met brons. Teleurgesteld is ze echter niet. “Ik denk dat ik vergeleken met vorig jaar enorm veel progressie heb gemaakt. De concurrentie was nu ook sterker. Van tevoren had ik geen rekening gehouden met en podiumplek. Ik ben mega mega blij. Het voelt als goud.” Van Baalens paard Habibi DVB is onlangs met het oog op de Spelen vastgelegd door de Stichting Nederland Olympiade paard en voert nu N.O.P. achter zijn naam. Hans Peter Minderhoud is op een Olympische missie met Glock’s Toto jr. In de Kür op Muziek werden ze voor Van Baalen derde met 81.110% om als vierde te eindigen in het kampioenschap. Edward Gal maakte onlangs zijn rentree in de sport drie jaar na de Spelen van Tokio. Op het NK was de dertienvoudig Nederlands kampioen dit keer vijfde in de eindstand.

Spannend NK

Bondscoach Patrick van der Meer: “Ik ben trots op de sport die we hier op het NK hebben gezien, het was heel spannend. Het was een geweldige strijd. Het ligt heel dicht bij elkaar. Na het NK gaan we met elkaar om tafel hoe we verder gaan richting CHIO Rotterdam en daarna Parijs.” Juryvoorzitter Maarten van der Heijden: “Dinja van Liere kan met deze scores echt met de wereldtop mee. Ze had Hermès N.O.P. echt heel goed aan het lopen. Fantastisch. We hebben wel NK’s gehad die heel voorspelbaar waren. Dit was zeker geen saai NK, heel spannend met een heel hoog niveau.” De volgende observatiewedstrijd is tijdens CHIO Rotterdam waar de ruiters van TeamNL beoordeeld

gaan worden door vijf van de zeven Olympische juryleden. Later volgt de bekendmaking van het team

voor Parijs.

Bron: KNHS / Horses.nl

Uitslag kür

Uitslag kampioenschap

