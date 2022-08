Dinja van Liere: ‘Ik presteer juist beter onder druk’

Dinja van Liere is de rijzende ster van de Nederlandse dressuur. Pas anderhalf jaar rijdt de amazone op het hoogste internationale niveau. Sindsdien heeft ze al meer pieken en dalen meegemaakt, dan veel anderen in hun hele carrière. TeamNL interviewde Van Liere aan de vooravond van het WK in Herning waar ze de kopvrouw is van het dressuurteam.

Wat goed is komt snel. Als die uitdrukking voor iemand geldt, dan is het voor Dinja van Liere. Nog geen anderhalf jaar geleden reed de dressuuramazone haar eerste internationale wedstrijd op seniorenniveau. In april 2021 om precies te zijn, tijdens Horses & Dreams in het Duitse Hagen. Daarna volgden een concours in München en het CHIO in Rotterdam. Die paar wedstrijden waren genoeg om bondscoach Alex van Silfhout te overtuigen de Zeeuwse op te nemen in het kader voor de Olympische Spelen in Tokio.

‘Het ging snel’

“Ja, dat ging heel snel”, vertelt ze. “Ik had twee paarden op het hoogste niveau, met heel veel talent, die meteen goede dingen lieten zien. Dan gaat het in één keer best wel hard. Als ze iedere keer goed presteren en een mooie proef lopen, dan kan je je er toch wel snel tussen rijden.”

‘Echt team met m’n paarden’

Van Liere vertelt in het interview over haar paarden Hermès en Hartsuijker en de successen ook die met Haute Couture. “Het mooie van deze paarden is dat ik ze al vanaf hun derde jaar rij. Ze zijn nu tien. Dan word je ook echt een team. Ik kan ze makkelijk spelenderwijs heel veel dingen aanleren. Omdat je al zo lang samen rijdt, hoeven ze soms maar een halve hulp (aanwijzing, red.) te krijgen en ze weten wat de bedoeling is. Als je een paard van jongs af aan rijdt dan is die band sterker en kan je die hulpen steeds meer verfijnen.” aldus Dinja.

‘Geef voornamelijk mezelf de druk’

Over de druk die het geeft om Nederlands rijzende ster te zijn, de nieuwe Ankie van Grunsven, zegt Van Liere: “Ja en nee. Ik vind die vergelijking zeker niet vervelend. Het geeft me wel druk, met name van mezelf. Ik wil steeds mijn score verbeteren. Maar ik heb er geen moeite mee hoe anderen het noemen. Ik presteer juist beter onder druk. Maar het verschilt ook met welk paard ik rij. Hartsuijker komt nog maar net kijken en dan zijn alle goede scores mooi. Hermès heeft al heel wat goede scores gelopen en dan ben je toch minder snel tevreden. Dus dat is wel wat druk geeft: dat je continu je prestaties wilt verbeteren.”

