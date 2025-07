Dinja van Liere kampioen LT met Mauro Turfhorst: ‘Hij doet alles zo simpel’

Dinja van Liere en Mauro Turfhorst (v. Zonik) hebben hun favorietenrol in het KNHS Lichte Tour kampioenschap helemaal waar gemaakt. Met een uitstekende kür, beoordeeld met 81.350%, sloten ze kampioenschap af met de gouden medaille. Het zilver ging naar Marieke van der Putten op About You RS2 (v. AC-DC). Marten Luiten reed Johnny (v. Johnson) naar het brons.

Zaterdag staken Dinja van Liere en Marieke van der Putten met hun hengsten Mauro Turfhorst en About You RS2 al uit boven de rest in het kampioenschap Lichte Tour. Zondag in de kür op muziek werden de amazones weer één en twee, maar nu nam Dinja van Liere meer afstand. Met een top kür op de 8-jarige KWPN hengst Mauro Turfhorst scoorde Van Liere maar liefst 81.350%. De mooie wisselseries op een gebogen lijn vielen op, net als de uitdrukkingsvolle draf en galop. Mauro bleef de hele proef super constant en kreeg ook voor de harmonie onder meer een 9. Over beide proeven kreeg van Liere 156.791.

‘Hoge verwachtingen’

Van Liere: “Mauro is echt fantastisch, hij doet het met zoveel gemak. Als ik thuis aan rijden ben moet ik echt bedenken wat ik eigenlijk nog moet oefenen, hij doet alles zo simpel. Hij heeft zoveel kwaliteit en talent overal voor. Ik wist wel dat hij het goed zou doen hier, hij liep ook al fantastisch in Aken. Je hebt dan natuurlijk toch wel hoge verwachtingen. Maar het is toch wel spannend toen ik de ring in reed en Marieke had al super goed gereden, zowel gisteren als vandaag. Het moet dan wel nog even gebeuren.”

Zilver en brons

Waar Marieke van der Putten gisteren nipt werd verslagen door Dinja van Liere, was nu het gat ietsje groter. Maar ook de kür op de 9-jarige hengst About You RS2 was van grote klasse. De hengst heeft een machtige draf met veel techniek en swing. Hij kreeg onder meer hoge punten voor de appuyementen. De wisselseries werden ook goed beoordeeld door de juryleden. Met een percentage van 78.700 werd het paar tweede in de kür en in het kampioenschap (153.994). Net als gisteren werd Marten Luiten derde op Johnny. Luiten reed een goede kür op mooie muziek. De 12-jarige ruin heeft veel kwaliteit in beweging. Hij verruimt goed maar kan ook goed sluiten. Van de jury kreeg Luiten 78.083% en dat betekende 151.367 in het kampioenschap en de bronzen medaille.

Top 3 KNHS-kampioenschap Lichte Tour

1. Dinja van Liere met Mauro Turfhorst – (81.350%) 156.791 totaal

2. Marieke van der Putten & About You RS2 – (78.700%) 153.994 totaal

3. Marten Luiten & Johnny – (78.083%) 151.367 totaal

Klik hier voor de uitslag.

Klik hier voor de uitslag van het kampioenschap.

Bron: KNHS

